Mitch McConnell, republikanernes leder i Senatet, kaller den nyvalgte kongresskvinnen Marjorie Taylor Greenes omfavnelse av konspirasjonsteorier for en «kreft» for partiet hans.

Reuters melder at McConnell kom med kommentarene om den nyvalgte republikanske kongresskvinnen fra Georgia mandag. Taylor Greene har blant annet kalt skoleskytinger for falskt flagg-operasjoner; insistert på at omfattende valgfusk fant sted under presidentvalget i USA i november; og uttrykt støtte for den politiske volden som har funnet sted i USA den siste tiden.

– Galskap-løgner og konspirasjonsteorier er en kreft for Det republikanske partiet og vårt land, sa McConnell i en uttalelse til journalister.

– Folk som har antydet at kanskje ikke noe fly traff Pentagon den 11. september, at forferdelige skoleskytinger har blitt iscenesatt, og at Bill og Hillary Clinton krasjet JFK Jr.s fly, lever ikke i virkeligheten, la han til.

Resolusjon

Tidligere på dagen, hadde den demokratiske kongresskvinnen Debbie Wasserman Schultz fremmet et lovforslag som tar høyde for å fjerne Greene fra utdannings- og budsjettkomitéene i Representantenes hus.

– Vi kan ikke hindre henne i å snakke. Det vi kan gjøre, er i all hovedsak å gjøre henne maktesløs. Det er hva intensjonen med denne resolusjonen er, sa Wasserman Schultz på en online pressekonferanse.

Resolusjonen vil kreve et enkelt flertall for å passere i Huset – hvor demokratene har 221 mandater mot republikanernes 211. Dette gjør tiltaket langt lettere å gjennomføre enn et annet forslag, fremmet av demokraten Jimmy Gomez, som tar høyde for å utvise Greene helt fra Huset, som ville krevd to tredjedels flertall for å bli vedtatt.

Slår tilbake

Senere mandag, slo Greene tilbake mot både McConnel og Demokratene på Twitter:

«Den virkelige kreften for Det republikanske partiet er svake republikanere som bare vet hvordan de skal tape på elegant måte,» skrev hun.

Greene har tidligere advart demokratene om at republikanere kan ta hevn ved å fjerne dem fra komitéstillinger hvis de får kontroll over Representantenes hus i valget i 2022.

«Og vi vil gjenvinne flertallet, ikke tro noe annet,» la hun til.

Avstemning

Huset skal holde en høring om det demokratiske lovforslaget onsdag, noe som indikerer at en avstemning vil avholdes senere i uken.

– Det er mitt håp og forventning at republikanerne vil gjøre det rette og holde representant Greene ansvarlig, så vi ikke trenger å vurdere denne resolusjonen. Men vi er forberedt på å gjøre det om nødvendig, sa majoritetslederen i Huset, Steny Hoyer, i en kommentar sendt til Reuters.

