Israel er et apartheidregime der covid-19-vaksinen forhåpentlig ikke fungerer, mener en av NRKs programledere.

NRK-programleder Shaun Matheson, som leder programmet «Shaun på P3» beskyldes for antisemittisme etter en svært kontroversiell uttalelse i eget radioprogram.

Uttalelsen kom i forbindelse med en nyhet om at erfaringer fra Israel viser god effekt for coronavaksinen.

– Visstnok så viser tall fra Israel da, at av mer enn 1 million fullvaksinerte mennesker så ble under tusen personer smittet. Det er gode nyheter, samme hvordan du vrir og vender på det. Skulle bare nesten ønske at det kom fra et annet sted, hvis du skjønner. Det er nesten som jeg skulle ønske at vaksinen ikke virket, sa Matheson.

Organisasjonen Med Israel for fred (MIFF) har transkribert hele tiraden på sine hjemmesider.

Påstander om apartheid

Matheson begrunnet sin oppsiktsvekkende uttalelse med en udokumentert påstand om at Israel angivelig praktiserer apartheid

– Israel er en okkupasjonsmakt, det er et apartheidregime, der noen mennesker er mer verdt enn andre mennesker, og der disse andre blir utsatt for systematisk undertrykkelse, deres land blir stjålet fra dem, der de mister strøm og vann hvis de ikke oppfører seg ordentlig, hevdet han videre.

«Ræva»

Han avslutter tiraden med å omtale Israel som «ræva».

– Vi må bare aldri glemme hvor ræva Israel er, det er sykt viktig at vi aldri glemmer det. Vi må aldri glemme hvor ræva Israel er.

Israel har, som andre liberale demokratier, likhet for loven. I tillegg praktiserer landets myndigheter politikk som tar sikte på å løfte ikke-jødiske statsborgere, for eksempel ved kvotering. Dette står i kontrast til de sterkt patriarkalske samfunnene som omgir landet.

Har trukket innslaget

Mathesons uttalelse er blitt karakterisert som antisemittisk, av blant andre Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk. Kritikken har medført at NRK nå har trukket hele innslaget. Underholdningsdirektør Charlo Halvorsen vedgår at Matheson gikk for langt.

– Det er over streken. Dette må vi bare beklage, og jeg skjønner godt at folk er sinte, sier Halvorsen i NRK til Medier24.

Saken glimrer imidlertid med sitt fravær på NRKs egne nettsider.

