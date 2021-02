annonse

Torkel Brekke, som er professor i kulturelt og religiøst mangfold ved Oslomet, mener at strukturell rasisme er et dårlig begrep.

– Strukturell rasisme er et begrep som primært fungerer retorisk. Det vil beskrive, forklare og fordømme på én og samme tid, skriver han i Morgenbladet.

Han advarer om konsekvensen av begrepsbruken:

– Dermed bidrar det i hovedsak til forvirring og lite fruktbar krangling i den offentlige debatten, mens det sannsynligvis forringer vår evne til å analysere rasisme.

Brekke uttalte i mai 2020 at «antirasisme» har blitt en trussel mot akademisk frihet. Han omtalte det som en «religiøs vekkelsesbevegelse» som har fått fotfeste i USA, og fryktet at det ville også skje i Norge, om vi ikke tar til fornuft.

Den gang kalte han det fanatisk antirasisme. Han slo fast at hans kolleger i USA er engstelige for å tale fritt i frykt for å bli hengt ut, miste jobben eller få ødelagt karrieren. Dette på grunn av fanatisk antirasisme.

Nå skriver han at alarmklokkene bør ringe for alle som har interesse for seriøs historisk og filologisk metode.

– Slike skisser av et verdenssystem av strukturer med en tilhørende hegemonisk ideologi innebærer grove forenklinger, for ikke å si fordreininger.

Han mener at globale historier om rasialiserte sosiale strukturer er feilaktige:

– Når debattanter bruker begrepet strukturell rasisme om en norsk virkelighet, er det ofte nettopp denne globale fortellingen som følger med begrepet.

