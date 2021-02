annonse

Drapsraten økte med 30 prosent sammenlignet med fjoråret. Utviklingen blir kalt en «stor og bekymringsfull økning uten moderne presedens» av forskere.

Rapporten «Pandemic, Unrest, Crime, and Violence in U.S. Cities» (Pandemi, uro, kriminalitet og vold i amerikanske byer), utgitt av National Commission of COVID-19 and Criminal Justice (NCCCJ), ble oppdatert mandag.

Forskerne konkluderer med at amerikanere opplevde en «historisk økning» i drapsraten i 2020 sammenlignet med 2019 i et utvalg av 34 amerikanske byer. De maler et dystert bilde over situasjonen og anmoder amerikanske lovgivere om å gjøre noe med situasjonen snarest.

«Coronaviruspandemien, gjentatte episoder med politivold, samt økende hyppighet av drap og voldelig kriminalitet utgjør massive politiske utfordringer hver for seg, men samspillet dem imellom skaper enda vanskeligere beslutninger for beslutningstakere,» heter det.

«Til tross for denne vanskeligheten, bør ledere på alle regjeringsnivåer ta dristige grep for å håndtere alle tre krisene,» konkluderer forskerne.

Jevnt høyere

Rapporten konkluderer med at drapsraten i 2020 var høyere sammenlignet med hele fjoråret. Den økte med 30 prosent – en økning på tilsammen 1200 drap – i de undersøkte byene. Forskerne mener utviklingen er enestående og oppsiktsvekkende:

– Drapsraten var høyere i hver måned i 2020 i forhold til året før. Økningen på 30 prosent utgjør en stor og bekymringsfull økning uten moderne presedens, heter det.

Syklisk mønster

Rapporten konkluderer også med at antall drap fulgte et «klart syklisk mønster» over tid, da drapsraten steg i sommermånedene, mens den falt om høsten og vinteren.

«I januar og februar 2020, økte drapsraten med 32,5 prosent sammenlignet med samme tid i 2019. Fra mars til mai økte den med 19,4 prosent, mens fra juni til august så man en økning på 37,2 prosent. Fra september til desember ble det rapportert en økning på 28,2 prosent, sammenlignet med fjoråret.»

Midlertidig fall

Analytikerne fant også ut at pandemien sannsynligvis «midlertidig undertrykte» noen drap, fordi den begrenset «muligheten for lovbrytere og ofre til å samhandle.» Men da de Covid-19-relaterte restriksjonene sakte ble løftet, eller den offentlige bekymringen rundt coronaviruset avtok i løpet av våren og sommeren, økte drapsraten igjen.

Til tross for nedgangen under selve covid-19-avstengningene, konkluderer analytikerne likevel med at pandemien «kan ha økt drapsraten på flere måter.»

Andre årsaker

Forskerne la også merke til en «kraftig økning» i antall drap under fremveksten av den sivile uroen og «Black Lives Matter»-protestene i etterkant av George Floyds død. De konkluderte likevel med at «sammenhengen mellom politivold, protester og sosial uro og økt vold i samfunnet er fortsatt usikker.»

– Ingen enkel forbindelse eksisterer mellom de tre fenomenene, heter det.

Fortsatt historisk lavt

Rapporten kommer også med noen lyspunkter, da den bemerker at selv om økningen i drapsraten fra 2020 til 2021 «gir grunn til bekymring, forblir den absolutte drapsraten godt under historiske høyder.»

I 2020 var drapsraten i de relevante byene 11,4 dødsfall per 100 000 innbyggere. 25 år tidligere, i 1995, var den samme raten 19,4 dødsfall per 100 000 innbyggere.

Utsatte grupper

Ekspertene konkluderte også med at pandemien «påvirket utsatte befolkningsgrupper uforholdsmessig» ved å skape mer stress – enten fysisk, psykisk eller økonomisk.

Covid-pandemien har også hardt belastet de gruppene og institusjonene som har til oppgave å svare på eller behandle voldsforbrytelser – som politi, sykehus, akuttmedisinske tjenester, lokalsamfunn og domstoler.

