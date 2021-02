annonse

annonse

Manchester Uniteds manager Ole Gunnar Solskjær har fått nok av anonyme rasistiske meldinger til spillerne sine.

Axel Tuanzebe, Anthony Martial og Marcus Rashford skal ha blitt utsatt for rasisme via sosiale medier, skriver NTB.

– Menneskeheten og sosiale medier på sitt verste, skrev Rashford om det han ble utsatt for i en twittermelding lørdag kveld.

annonse

Solskjær mener de sosiale mediene må bli tøffere med brukerne sine.

– Vi vet at man skal ha ytringsfrihet, men her krysser man en grense. Du synes synd på dem (nett-trollene). Vi må hjelpe dem. Og for å hjelpe dem må du fjerne muligheten deres til å ytre seg slik, spesielt når de er anonyme, sa nordmannen.

Solskjær vil samarbeide med myndighetene for å forsøke å stoppe det han kaller en uakseptabel situasjon i dagens samfunn.

annonse

– Det er ikke bare snakk om fotballen og fotballspillere, selv om det selvfølgelig får oppmerksomhet. Det skjer i hele samfunnet, og det må stoppes. Vi kan ikke gjøre så mye med hva som skjer i sosiale medier. De må være sterkere for å kunne stoppe det.

Generalsekretær i spillerforeningen (Fifpro), Jonas Bear-Hoffmann, mener en spillerboikott av de sosiale medieplattformene av spillerne kan være veien å gå, ifølge Sky Sports.

– Spillere, utøvere og andre artister er en stor pågangsdriver for hva disse selskapene foretar seg. Disse selskapene har også et overordnet ansvar for å sikre at folk føler seg trygge og ivaretatt, sier Bear-Hoffmann.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474