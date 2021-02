annonse

– Joe Biden har bare vært president i halvannen uke, men han er i full gang med en fullstendig endring av amerikanske institusjoner, sier Tucker Carlson i denne monologen på Fox News.

Han sier presidentdekreene er så omfattende at det er umulig å holde tritt med for mediene. Demokratene vil gjøre District of Columbia til USAs 51. delstat, som derved kan sende senatorer i Kongressen. De vil garantert være demokrater og gjøre et republikansk flertall vanskeligere. Iran er varslet å snarlig ha atomvåpen, så Tucker venter nye kriger under Biden. Allerede har Biden sendt amerikanske soldater inn i Syria, uten at mediene en gang har omtalt det, sier Carlson.

– Men Syria er ikke det eneste stedet han har sendt soldater. De samler seg også i Washington D.C, som ligner okkuperte Sarajevo, sier Fox News programlederen.

– De kom forrige måned, ti tusenvis av dem. Vi ble fortalt de skulle beskytte hovedstaden mot den uunngåelig høyrevridde volden som angivelig skulle skje under innsettelsen av Joe Biden. Ingenting skjedde, men de fortsetter å være her, sier Carlson. – De fortsetter faktisk å komme, tusenvis av dem.

Nasjonalgarden vil ikke opplyse hvor mange de er. Det skal være en «operasjonell hemmelighet». De har heller ikke opplyst hvorfor de er der, til tross for spørsmål fra Fox.

Men den demokratiske guvernøren i Illiois ga en forklarer på hvorfor de sendte soldater, sier Tucker og siterer:

– Vi må fjerne («root out») de mørke kreftene av rasisme, hvit overlegenhet og desinformasjon.

Vi kan ikke tolke dette annerledes enn at hvis du sier noe en demokratisk guvernør ikke liker, så sender de inn militæret, sier Tucker.

– Dette er ikke måten å gjøre det på i USA, sier den populære programlederen Tucker Carlson og reiser spørsmålet om hvorfor dette aksepteres.

Carlson mener demokratenes utpeking av fiender og stempling av folk som rasister og høyreekstreme kommer til å tilta. Å ha fiender å hamre løs på er den eneste måte å skape samhold i deres ellers fragmenterte rekke.

Hele monologen varer i elleve minutter.

