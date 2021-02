annonse

False flag?

Reddit-forumet r/WallStreetBets kom nylig i verdens søkelys etter at brukerne der avtalte å kjøpe aksjer i videospillkjeden GameStop samtidig og dermed presse kursen oppover. Dette gjorde de etter sigende for å «straffe» hedgefond som hadde shortet GameStop, det vil si veddet penger på kursnedgang.

Aksjonen sendte den ellers trauste GameStop-aksjen opp fra 18 til 500 dollar. Resultatet var at shorterne ble påført flere milliarder dollar i tap.

Deretter satte kobbelet videre til Dogecoin, en kryptovaluta som de drev opp nesten 800 prosent på et døgn. Med to vellykkede aksjoner syntes r/WallStreetBets å ha fått blod på tann, og rettet blikket mot det virkelig store målet: råvaremarkedet.

Under hashtagen #SilverSqueeze satte Reddit-brukere seg fore å pushe sølvprisen helt til 1.000 dollar pr. unse. Selv om kursmålet kanskje var en smule ambisiøst, steg prisen jevnt og trutt fra 27 dollar sist i januar, og tangerte 1. februar hele 30 dollar pr. unse – for første gang siden 2013.

Sølvrelaterte aksjer som First Majestic og børshandlede fond som iShares Silver Trust la på seg milliarder i markedsverdi, mens APMEX, verdens største detaljforhandler av mynter, barrer og andre investeringsprodukter i edelmetall, måtte rasjonere salget som følge av seks ganger større etterspørsel.

Nå viser det seg at #SilverSqueeze kan være et oppsett.

På en uke har r/WallStreetBets økt fra to millioner til sju millioner medlemmer – og den harde kjernen av opprinnelige brukere frykter at det blant nykommerne er infiltratører og påvirkningsagenter på oppdrag fra finanseliten på Wall Street.

Agentenes hensikt skal ha vært å så splid i gruppens samhold, herunder spesifikt å trekke småsparernes oppmerksomhet og kapital vekk fra GameStop.

Og den påståtte konspirasjonen kan ha fungert – for samtidig som Reddit-brukerne løp for å hamstre sølv, begynte aksjekursen i GameStop å gli tilbake, og duppet 2. februar under 100 dollar – ned fra over 500 dollar på det meste.

Dermed er det meste av hedgefondenes giganttap reversert.

– Min følelse, ut fra oppstemming og nedstemming på Reddit, er at jeg ikke tror dette (SilverSqueeze, red.anm.) var en stor WallStreetBets-idé. Jeg tror at det i høyden var et sidesamfunn på WallStreetBets som sa «hei, det er shorts innen sølv, la oss hive oss på det også», sa Lobo Tiggre i nettstedet Independent Speculator til Kitco News.

Tiggre understreket at sølvprisen uavhengig av dette har sterke prisdrivere.

På r/WallStreetBets er flere overbevist om at hedgefondene står bak sølvfeberen, som 1. februar sendte prisen opp til 30 dollar pr. unse for første gang siden nyåret i 2013.

– Silver Squeeze er et koordinert angrep fra hedgefondene, slik at de kan fortsette å bekjempe $GME-kampen (GameStops børsticker GME, red.anm.), skriver en bruker.

Vedkommende mener at #SilverSqueeze «ville være en tragisk, irreversibel beslutning» som du mest sannsynlig ikke vil tjene penger på «fordi skvisen er falsk» og som vil skape frafall fra «den rettskafne og ærerike krigen som vi befinner oss i».

Avledningsmanøver eller ei: Flere tar til orde for en sølvskvis.

– #silversqueeze er et raseri mot maskinen, tvitret Tyler Winklevoss, og sikter da til at storbanker som JP Morgan angivelig holder sølvprisen kunstig lav gjennom handel med hverandre. En hensikt er å skjule reell inflasjon, hevder Reddit-brukere.

– Hvis sølvmarkedet bevises å være svindelaktig, kan du vedde på at gullmarkedet er nestemann, fulgte Cameron Winklevoss opp. Sammen med broren Tyler er Cameron kjent som Facebooks opprinnelige utviklere.

Men mens GameStop og Dogecoin var lette bytter for småsparernes kollektive aksjoner, kan det bli vanskelig å bevege det enorme edelmetallmarkedet på samme måte.

Hos råvarebørsen COMEX i New York alene handles det over 100.000 sølv-kontrakter à 85.000 dollar hver dag, mens det omsettes svimlende 1.185.000 kilo gull.

– I motsetning til enkeltaksjer er markedet for sølv mye større og mer sammensatt og derfor vanskeligere å manipulere (for ikke-institusjonelle investorer som brukerne på r/WallStreetBets, red.anm.), mener analytiker Raffi Boyadjian i XM.

