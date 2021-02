annonse

Ap og Sp hevder de vil øke minstepensjonen fremover. Likevel sier nei til SV og Frps forslag om å heve den opp til EUs fattigdomsgrense.

Dette ble fastslått etter at partienes gruppemøter behandlet et felles pensjonsforslag fra Frp og SV onsdag, skriver Aftenposten.

Frp og SV ønsket å trappe minstepensjonene opp til EUs fattigdomsgrense, som i dag ligger på rundt 247.000 kroner.

– Vi i Ap er glade for at det er en vilje i Stortinget til å øke minstebeløpet i folketrygden, men hva som skal være det endelige nivået, må sees i sammenheng med andre elementer, sier Aps pensjonspolitiske talsperson Lise Christoffersen til NTB.

Heller ikke Sp vil binde seg til EUs fattigdomsgrense, melder Aftenposten.

Frp: – Avslørende

Frps arbeidspolitiske talsmann Erlend Wiborg er sjokkert.

– Det at Ap og Sp synes det er greit at pensjonister i Norge skal leve på en pensjon under fattigdomsgrensen, er veldig sjokkerende, men også avslørende, sier Wiborg.

Ap er blant annet redd for at forskjellen mellom yrkesaktive og minstepensjonister blir for liten dersom minstepensjonene økes.

– Det er viktig for oss at yrkesaktive skal være trygge på at de har noe igjen for egen opptjening og ikke ender opp som nullpensjonister eller minstepensjonister, sier Christoffersen.

