annonse

annonse

Regjeringen i Canada fastslår at Proud Boys er en terrorgruppe, med henvisning til opprøret i Washington D.C. 6. november.

Proud Boys spilte en vesentlig rolle da Capitol-bygningen i den amerikanske hovedstaden ble stormet. Dette bidro til den kanadiske beslutningen, opplyser en høytstående regjeringskilde onsdag.

Proud Boys er en høyreradikal gruppe kjent for et reaksjonært kvinnesyn. De har deltatt i voldelige sammenstøt under politiske markeringer, noe nyhetsbyrået AP har omtalt.

annonse

Gruppens grunnlegger, Gavin McInnes, mener at kvinner helst bør holde seg hjemme, og har til og med sagt til en kvinnelig debattant at hun ville ha vært lykkeligere om hun var hjemme med mann og barn, i stedet for å jobbe.

Kvinner får dessuten ikke være med i Proud Boys.

Terrorstempelet betyr at gruppen kan få sine midler beslaglagt. Dessuten risikerer medlemmer strengere straffer for eventuelle voldsforbrytelser i Canada.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474