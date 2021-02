annonse

I disse dager må Fremskrittspartiet konstatere at de sakker akterut på meningsmålingene. Parallelt vokser Demokratene til å bli størst blant dem som i meningsmålinger benevnes som «andre».

Etter «massakren» av FrP Oslo og tilhørende ekskluderinger har det kommet mange nye til i Demokratene, og det er et frafall for FrP i samme periode etterpå.

1,4 prosent ligger Demokratene på landsbasis i meningsmålinger TV2 presenterer, mens FrP ligger på 7,7 prosent.

Da FrP i januar i fjor gikk ut av regjeringen, bykset de opp fra 8,7 til 15,7 prosent på meningsmålingene. Det var tydelig at mange som hadde sett seg lei på at FrP «bleknet av kamelsvelging» i regjering, igjen fattet mot og gledet seg over at Fremskrittspartiet igjen stod på egne ben.

Men så kom FrPs avtale om statsbudsjettet for 2021 med sittende regjering (H, KrF og V) og i den pakken lå det som av mange beskrives som «enda en runde med lakrispiper og segway» og 3500 kvoteflyktninger for å nevne noe.

Deretter kom «Oslo-massakren» og nå ser vi altså resultatet i form av en fersk meningsmåling med 7,7 prosent for FrP.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Oslo med to FrP-representanter?

Frp-topp Ketil Solvik-Olsen fra Rogaland har meldt seg inn i Oslo Frp, og blir pekt på som en naturlig ny leder av fylkeslaget. Han leder nå interimstyret etter «massakren» og det er da tillatt å spørre seg:

«Kan det i det hele tatt tenkes at et FrP, som ifølge Solvik-Olsen har fokusert alt for mye på innvandring i Oslo, kan klare å beholde to eller få flere enn to representanter på Stortinget etter høstens stortingsvalg?»

Skal man dømme ut i fra dagens meningsmålinger er svaret «nei», og det kan bety at FrP må nøye seg med en representant fra Oslo og det blir Siv Jensen.

Christian Tybring-Gjedde har sittet på Stortinget for Oslo siden 2005. Han var rystet over ekskluderingene knyttet til «Oslo-massakren» mot slutten av fjoråret og er betraktet som «nasjonalkonservativ», ja du vet de som ifølge Sylvi Listhaug har et anstrøk av Hitlers «nasjonalsosialisme».

Solvik-Olsen er trolig ikke en person som «står over til neste valg i 2025» med å finne seg en plass på Stortinget, og da kan kanskje Tybring-Gjedde ryke ut.

Det er ryddet såpass opp i Oslo FrP nå, at de mest lojale til Siv Jensen er tilbake; de minst lojale har satt seg på det berømte gjerdet eller har byttet til Demokratene.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Nådestøtet for Oslo FrP?

Per i dag meldes på Fremskrittspartiets nettsider at nominasjonslisten toppes av Siv Jensen og Christian Tybring-Gjedde, og er identisk med utkastet som ble fremlagt av nominasjonskomiteen i november.

Mye kan fortsatt skje, og det er anledning til å komme med benkeforslag frem til 2 uker før nominasjonsmøtet den 13. mars i år.

Å skvise ut Christian Tybring-Gjedde vil imidlertid kun representere nedside for Fremskrittspartiet og kan være det endelige nådestøtet for partiet i Oslo.

Men teften for hva FrP-velgerne ønsker seg har tilsynelatende visnet litt bort for Siv Jensen, og verken det å sitte i regjering i to perioder, det å svelge unna avtalen om 3500 kvoteflyktninger for 2021 eller ekskluderingene i Oslo sender noe tydelig signal fra Jensen og øvrig ledelse om at de er i kontakt med grasrota i partiet.

Det blir et spennende valg i år, og mer enn noensinne et valg av verdier for mer satsing på Norge og nordmenn eller om vi fortsatt skal bøye kne for EU, FN og videreføre en bistands-, innvandrings- og miljøpolitikk, som svekker landets økonomi framfor å satse mer på å styrke og forbedre forhold med åpenbare svakheter innenfor våre egne grenser.

