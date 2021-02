annonse

Flere anmelder nå NRK-programleder Shaun Henrik Matheson, som leder radioprogrammet «Shaun på P3», for brudd på § 185 om hatytringer.

NRK-programleder Shaun Matheson beskyldes for antisemittisme etter en svært kontroversiell uttalelse i eget radioprogram.

Uttalelsen kom i forbindelse med en nyhet om at erfaringer fra Israel viser god effekt for coronavaksinen. Mathesons uttalelse er blitt karakterisert som antisemittisk, av blant andre Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk. Kritikken har medført at NRK nå har trukket hele innslaget.

Tidligere tirsdag ble det kjent at Bengt-Ove Nordgård og Conrad Myrland, henholdsvis styreleder og daglig leder i Med Israel for fred (MIFF), har levert anmeldelse til politiet av Matheson, for brudd på bestemmelsen mot hatytringer.

Ny anmeldelse

Resett kjenner til at en gruppe på åtte personer, som ønsker å være anonyme, har levert en ny anmeldelse av programlederen.

«Vi er flere som har bestemt oss for å anmelde Mathesons rasistiske og antisemittiske uttalelser til politiet for brudd på straffelovens §185, blant de som anmelder er flere advokater. Grunnen til at vi nå mobiliserer og leverer inn anmeldelser flere steder i landet, er for å sørge for at påtalemyndighetene ikke kan henlegge saken og la dette skli forbi, slik de antakeligvis vil prøve på.

Hatytringer mot jøder må bli tatt like seriøst som hatytringer mot f.eks muslimer. Videre så er det åpenbart at dette hatet som Matheson har mot jøder og Israel ikke oppstår i et vakuum, og vi frykter at antisemittismen og jødehatet ligger dypt forankret i organisasjonskulturen på Marienlyst. Å få en domfellelse av Matheson vil sende en skarpt signal til de andre ansatte i NRK som måtte gå rundt med samme avskyelige tanker om jøder og Israel.» , heter det i en uttalelse fra gruppen.

En annen Resett-leser har også tipset om at vedkommende har anmeldt Matheson for hatefulle ytringer etter paragram 185 i straffeloven.

