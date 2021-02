annonse

Hvem skulle trodd at høy arbeidsløshet og et nedstengt samfunn skulle gi høyere boligpriser? Men det har skjedd.

Boligprisene steg med 3,2 prosent i januar, viser tall fra Eiendom Norge. Dermed har boligprisene steget med 8,6 prosent de siste tolv månedene.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,7 prosent i januar.

– Den sterke prisutviklingen vi har sett i boligmarkedet fortsatte i januar, og som mange har varslet ble det en sterk prisoppgang i januar. Spesielt sterk oppgang var det på Østlandet, Sørlandet og Sør-Vestlandet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

– Oslo skiller seg som ventet ut i januar, og her ser vi også at det er et utbredt innslag av kupping og hete budrunder. Vi vurderer dette som årsaken til at avviket mellom prisantydning og pris stiger ytterligere her.

Prisstigningen skyldes trolig at verdens sentralbanker har satt ned styringsrentene. Siden boligkjøp i hovedsak er lånefinansiert, innebærer det at folk kan låne mer og by boligprisene opp. Tall viser også at rekordmange unge førstegangskjøpere strømmer til markledet i frykt for at de ikke kommer seg inn før prisene stiger.

– Etter koronautbruddet har 0-rente forsterket aktiviteten blant førstegangskjøpere. Selv om prisveksten har vært frisk i 2020 har altså førstegangskjøperen hatt høyere kjøpekraft og sterkere kjøpevilje i år. Med rekordhøye omsetningsvolumer i fjerde kvartal blir året 2020 all time high for førstegangskjøp i Norge, sa administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving i desember.

– Det store innslaget av førstegangskjøperne bidrar faktisk til et relativt høyere press på boligtilbudet fordi de ikke har en bolig i innbytte. Det er grunn til å tro at trenden med mange førstegangskjøpere i Norge vil fortsette inn i 2021, fortsatte han.

