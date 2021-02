annonse

Den danske klimaeksperten Bjørn Lomberg mener at en full internasjonal overholdelse av Parisavtalen i prinsippet ikke vil gjøre noe som helst for verdens klima.

Bjørn Lomberg kom med påstandene under et intervju på Breitbart-talkshowet SiriusXM’s med Alex Marlow fredag, da de diskuterte klimaendringer og Parisavtalen.

– Hvis alle nasjoner holder alle sine løfter – som inkluderer det Obama opprinnelig lovte – vil vi se et temperaturkutt ved slutten av århundret på mindre enn 0,05 grader Fahrenheit (0,0278 grader Celsius), sa Lomborg før han la det frem på en annen måte:

– Hvis hvert eneste rike land i verden stoppet alle sine CO2-utslipp i morgen og i resten av århundret, viser det seg – i henhold til FNs klimamodell – at man ved slutten av århundret ville ha redusert temperaturen med 0,7 grader Fahrenheit (0,3889 grader Celsius).

Parisavtalen er «en internasjonal traktat om klimaendringer.» Avtalen ble forhandlet frem i regi av FN, og påbyr alle signatarstater å kutte sine CO2-utslipp. Rike land må kutte mer og raskere enn utviklingsland.

Upålitelig fornybar

Lomborg advarte videre om å kutte CO2-utslipp kun ved hjelp av sol- og vindenergi, som han kalte for upålitelige energikilder:

– Problemet er selvfølgelig at disse teknologiene ikke kan levere kraft når vinden ikke blåser eller når solen ikke skinner. Dette handler ikke bare om tekniske formaliteter. Det betyr at de fleste samfunn ikke bare kan stole på sol og vind, sa han.

– Behovet for en pålitelig energikilde sammen med sol- og vindkraft tvinger frem utviklingen og vedlikeholdet av parallelle energiinfrastrukturer. Et slikt system gir en høyere kostnad for forbrukeren, la han til.

Naturgass

Lomberg lovpriste deretter naturgass som en mer pålitelig form for energi, og viste til at USAs voldsomme reduksjon av CO2-utslipp de siste årene først og fremst er takket være den økende andelen av Amerikas energi som kommer fra energikilden.

– USA har redusert sine CO2-utslipp dramatisk. Noe av dette er på grunn av vind- og solenergi, men mesteparten av det er fordi dere fant en måte (fracking) for å utvinne virkelig billig naturgass. Naturgass avgir omtrent halvparten så mye CO2 som det kull gjør, sa han og argumenterte:

– Gass er overgangsdrivstoffet. Den smarte måten for å senke CO2-utslipp er å få mange nasjoner bort fra kull og mot gass. Hvis vi kunne få Kina til å bytte fra kull til gass, ville vi gjort mer enn noe annet for å redusere globale utslipp av CO2.

USA mot Europa

Lomborg viste til at mange amerikanske kraftverk har endret seg fra kull til gass, og at det har redusert utslippene i USA dramatisk. Han mener Europa kaster bort ressurser på dyrebare investeringer i sol- og vindenergi, og har mye å lære fra amerikanerne.

Han illustrerte poenget sitt ved å vise til den voldsomme forskjellen i produktiviteten mellom solenergi og naturgass når det gjelder produksjon av strøm.

– For samme mengde kraft som én person produserer i gassektoren, trenger du 38 personer som jobber i solsektoren. Det er ikke bra, sa han og avsluttet:

– Europa bruker mye penger på å subsidiere ineffektiv sol og vind, og vi kutter litt CO2. Vi føler oss veldig, veldig stolte over det, men amerikanerne har klart å kutte mer CO2, og dere har gjort det mens dere tjener penger. Selvfølgelig er det et mye mer attraktivt forslag å tjene penger samtidig som man kutter CO2-utslipp, i stedet for å bruke masse penger og bare kutte litt.

