Til sammenlikning kuttet forrige byråd 10 prosent på like mange år.

I motsetning til det borgerlige byrådet, har det rødgrønne med MDG i spissen gått inn for å omskape Oslo til en miljøby. En by uten biler. Dette har de gjort ved å sperre veier og fjerne parkeringsplasser. Konsekvensen har blitt et tomt sentrum.

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG), mener at tallene ikke stemmer med virkeligheten. Hun sier at de har gjort alt som står i deres makt for å få ned samlede utslipp.

– Vi har gjort alt det vi kan innenfor de virkemidlene vi har. Der Oslo kan kutte utslipp, så har vi kuttet dem, sier Berg til NRK.

Hun sier at årsaken til en så lav utslippskutt ligger utenfor byrådets kontroll. Hun nevner at staten ikke vil betale for kommunens karbonfangst på søppelforbrenningsanlegget på Klemetsrud. Så at noe av søppelet som forbrennes er fra andre kommuner, men at det regnes inn i Oslos utslippstall.

– Etter alt det vi har gjort, skulle jeg ønske at det syntes mer på de samlede utslippstallene vi får fra Miljødirektoratet. Der Oslo selv kan kutte utslipp uten hjelp fra regjeringen, så har vi kuttet dem, sier Lan Marie Berg, og legger til:

– Velgerne kan stole på at MDG vil gjøre alt det vi kan for å kutte utslipp med de virkemidlene vi har. Problemet er at utslippskuttene vi har fått til i veitrafikken utlignes av utslippene fra avfallsforbrenningen.

Berg vil ikke fordele skyld, men hun understreker at de ikke kan nå nullutslipp uten hjelp fra staten.

