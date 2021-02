annonse

annonse

NRK-programleder Shaun Henrik Matheson, som leder programmet «Shaun på P3» beskyldes for antisemittisme etter en svært kontroversiell uttalelse i eget radioprogram. Nå er han også anmeldt for brudd på § 185 Hatytringer.

Uttalelsen kom i forbindelse med en nyhet om at erfaringer fra Israel viser god effekt for coronavaksinen.

Organisasjonen Med Israel for fred (MIFF) har transkribert hele uttalelsen Matheson kom med på NRK.

annonse

«Fader heller, vi får vel nesten ta med oss ja de gode nyhetene vi får da, selv om de kommer fra Israel… [ler] Jeg vet det. Hvor sykt er det! Gode nyheter fra Israel, når skjedde det sist? Du vet du hva, det aner jeg ikke faktisk. Men vi har jo lest om dette i avisene i dag, vi hørte akkurat om det på Dagsnytt her.

Men både avisene og Dagsnytt glemte noe viktig, eller unnlot å nevne det, noe vi aldri må glemme: Israel er en okkupasjonsmakt, det er et apartheidregime, der noen mennesker er mer verdt enn andre mennesker, og der disse andre blir utsatt for systematisk undertrykkelse, deres land blir stjålet fra dem, der de mister strøm og vann hvis de ikke oppfører seg ordentlig. Og skulle en hjemmesnekret rakett lande et eller annet sted hos Guds utvalgte folk, så gjennomføres det grusomme hevnaksjoner hvor tusenvis av mennesker blir drept, gjerne barn. Kan det virkelig komme gode nyheter fra dette landet? Ja, på en måte. På en måte, som du har hørt, og dersom vi kun skal tenke på oss selv, og glemme alt av overgrep og drap som israelerne utfører mot det palestinske folk.

Visstnok så viser tall fra Israel da, at av mer enn 1 million fullvaksinerte mennesker så ble under tusen personer smittet. Det er gode nyheter, samme hvordan du vrir og vender på det. Skulle bare nesten ønske at det kom fra et annet sted, hvis du skjønner. Det er nesten som jeg skulle ønske at vaksinen ikke virket. Det går ikke an å si. Beklager, jeg skjønner det. Pokker også.

annonse

Sa jeg apartheid? Jeg gjorde det, gjorde jeg ikke det? Bare for å understreke det: Først fikk palestinerne ingen vaksiner, for 14 dager siden fikk de 100, i går fikk de 2000. 1,1 millioner skikkelige mennesker får vaksine, 2.100 av de som ikke er så skikkelige får vaksine. Vi må bare aldri glemme hvor rævva Israel er, det er sykt viktig at vi aldri glemmer det. Vi må aldri glemme hvor rævva Israel er.»

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk reagerte sterkt, skriver Medier24:

– Det vi hørte her på NRK er en antisemittisk tirade som man kun hører fra klassiske jødehatmiljøer på ytterste høyre fløy – eller hos ekstremister i arabiske land.

– Over streken

NRK har trukket innslaget.

– Det er over streken. Dette må vi bare beklage, og jeg skjønner godt at folk er sinte, sier Underholdningsredaktør Charlo Halvorsen til Medier24.

annonse

Det skal allerede ha kommet over 200 klager til Kringkastingsrådet, skriver Medier 24. Saken skal behandles neste torsdag.

Anmeldes

Resett er kjent med at Bengt-Ove Nordgård, styreleder og Conrad Myrland, daglig leder i Med Israel for fred (MIFF) har levert anmeldelse til politiet av Shaun Henrik Matheson for brudd på bestemmelsen mot hatytringer. I anmeldelsen står det blant annet:

«Vi ber om at Shaun Henrik Matheson blir påtalt for brudd på Straffeloven § 185. Det fremstår for oss åpenbart at Matheson forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig framsatte diskriminerende og hatefulle ytringer. Det er skjerpende at ytringene kom i en offentlig radiokanal som endog er finansiert av våre skattepenger.

Mathesons diskriminerende og hatefulle ytringer kom på bakgrunn av deres nasjonale eller etniske opprinnelse og deres religion.

Matheson forhåner israelere med å antyde at det aldri kommer gode nyheter der fra og med å omtale dem som «rævva». Det kommer jevnlig en strøm av gode nyheter fra Israel – medisinske og teknologiske nyvinninger som er til stor nytte for menneskeheten. Israel er det eneste landet i Midtøsten som er et fritt demokrati med et uavhengig rettsvesen.

Matheson fremmer hat mot jøder i Israel etter mønster av klassisk antisemittisme. «Guds utvalgte folk» fremstilles som grusomme og hevngjerrige. Israels reaksjon på rakettangrep og terror er relativt skånsom sammenlignet med militære reaksjoner Norge har vært aktiv deltaker i (uten at vi er blitt rammet av raketter!), jfr. Kosovo/Serbia, Afghanistan, Libya. Rakettene Israel blir angrepet med er heller ikke hjemmesnekret, men levert av det islamistiske ayatollahregimet i Iran med mål om Israels utslettelse.

Matheson fremmer hat, forfølgelse og ringeakt overfor israelere ved å uttrykke ønske om at en vaksine for en dødelig pandemi ikke skal virke for dem.»

Shaun Henrik Matheson har så langt ikke besvart Resetts henvendelser i saken. Innslaget med ham kan høres i dette klippet som MIFF har lagt ut på YouTube,

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474