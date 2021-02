annonse

Norske myndigheter har fortsatt ikke tatt stilling til vaksinepass.

NHO er veldig klare på at norske myndigheter må få dette på plass så kjapt som mulig, skriver NTB.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Maria Jahrmann Bjerke (H), sier at vaksinepass nå diskuteres i EU og WHO.

– Det jobbes med å lage en felles mal for hva som skal inn i dette sertifikatet. Det vil bli opp til hvert enkelt land å vurdere hvordan et slikt sertifikat kan brukes. Det har ikke Norge tatt stilling til, men vi følger med på arbeidet, sier Bjerke til NTB.

NHO-direktør, Ole Erik Almlid, mener dette arbeidet bør gjøres unna raskt.

– Et slikt pass vil være veldig bra for alle, ikke minst for næringslivet. Det kan bety at vi får hjulene i gang tidligere. Men det er viktig å avklare en del fallgruver, ikke minst om vaksinen beskytter mot smitte. Dessuten må vi sikre at personvernet blir ivaretatt, og vi må sikre at ikke falske pass kommer i omløp, sier han.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier følgende til VG:

– Det blir interessant å se hvilke erfaringer danskene høster med dette. Det som er viktig, er at man får et system som er kontrollerbart og sikkert, og at det ikke jukses med det. Det er også viktig at land respekterer det slik at man slipper karantene ved innreise. En forutsetning for å utstede vaksinepass er at vaksinen beskytter mot smitte. Foreløpig tyder ting på at vaksinen beskytter ganske bra, men vi må ha mer kunnskap, sier han.

Island har alt innført vaksinepass og Danmark vil ha sitt digitale vaksinepass klart om en tre-fire måneders tid.

