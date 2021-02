annonse

I et innslag i NRK Dagsrevyen ble det fremme falske beskyldinger mot tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe.

I et innslag 12. januar i forbindelse med klimasøksmålet fra flere miljøorganisasjoner, påsto NRK Dagsrevyen at Borten Moe hadde holdt tilbake informasjon om at oljeletingen i Barentshavet kunne bli et tapsprosjekt, skriver Medier24.

Dette fikk fikk Borten Moe til å reagere kraftig. Han ville klage NRK Dagsrevyen inn for PFU, og skrev følgende på Facebook:

– Det er antakelig den nye klimaredaksjonen i NRK, som i sitt ønske etter å kjøre sensasjonell kampanjejournalistikk i «det godes tjeneste» hopper glatt bukk over hva som er sant og ikke. Men det redaksjonelle ansvaret hefter ved Dagsrevyen i dette tilfellet.

NRK Dagsrevyen beklaget tirsdag innslaget:

– NRK hadde ikke grunnlag for å slå fast at Borten Moe holdt tilbake informasjon for Stortinget, heller ikke at han kjente til den aktuelle beregningen. NRK beklager dette. Borten Moe har tidligere sagt at han mener Stortinget fikk all relevant informasjon i saken og det blir høring i Stortinget i midten av februar.

Samme dag måtte NRK også beklage og slette et innslag på P3. Programlederen ble beskyldt for å komme med sterke antisemittiske ytringer:

