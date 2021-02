annonse

Paul Singer er en 77 år gammel hedgefond-forvalter god for 3,6 milliarder dollar. I et nylig podkast-intervju med Grant Williams går Singer hardt ut mot troen på kryptovaluta. Singers «rene ord pengene» får programlederne til å le på en måte folk kanskje bør reflektere over. Sa Singer noe mange forstår i ubevisstheten, men ikke helt tør tenke ut?

– Jeg har drevet med investeringer lenge, og har for lengst gitt opp å basere mine investeringsbeslutninger på forventningen om at markedene, investorene og traderne er rasjonelle. Folk prøver å være rasjonelle og de tror de er rasjonelle, men ganske ofte er de ikke det. Og det er knapt noe bedre eksempel på det nå om dagen en kryptovaluta, sa han og fortsatte:

– Å fortelle meg at noe som er lagd som et computerprogram, hvor du engasjerer deg i en prosess hvor du sitter foran pc-en din og etter en stund, samt forbruker av en haug med elektrisitet, så popper det opp en beskjed om at du har laget noe, er latterlig. Det [Bitcoin/kryptovaluta] er ingenting.

Singer kommer så med en sammenlikning til gull, som Bitcoin-entusiaster gjerne har sammenliknet det med:

– Gull er ikke ingenting, gull er noe, du skader tennene dine hvis du prøver å bite på en gullmynt.

Uttalelsen på engelsk:

«To tell me that something that’s constructed as a computer program, where you engage in some process of sitting there in front of your computer and after a period of time and the expenditure of a bunch of electricity a message appears on your screen that you have created something, that’s ridiculous. It’s nothing. Gold is not nothing, gold is something, you’ll hurt your teeth if you bite a gold coin.»

Latterliggjøringen av Bitcoin har skapt oppmerksomhet i Bitcoin-miljøet og Singer omtales som en «dinosaur» som ikke forstår det som de Tech-savy unge menneskene har forstått.

