Skrifltig spørsmål etter sjokk-innslag på NRK.

NRK-programleder Shaun Matheson, som leder programmet «Shaun på P3» beskyldes for antisemittisme etter en svært kontroversiell uttalelse i eget radioprogram.

Uttalelsen kom i forbindelse med en nyhet om at erfaringer fra Israel viser god effekt for coronavaksinen.Mathesons uttalelse er blitt karakterisert som antisemittisk, av blant andre Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk. Kritikken har medført at NRK nå har trukket hele innslaget.

Nå har Fremskrittspartiets nestleder Sylvi Listhaug (FrP) sendt et skriftlig spørsmål til kultur- og likestillingsministeren om saken.

«Vil medieministeren ta avstand fra NRK-programlederens antisemittiske ytringer, og hva tenker statsråden om NRKs bidrag til å motarbeide antisemittisme i Norge?»

Tidligere tirsdag ble det kjent at Bengt-Ove Nordgård, styreleder og Conrad Myrland, daglig leder i Med Israel for fred (MIFF) har levert anmeldelse til politiet av Shaun Henrik Matheson for brudd på bestemmelsen mot hatytringer.

Avisen Dagen har lagt ut en lydfil der uttalelsene kan høres. Resett har også gjengitt alt programlederen sa i en egen sak.

Shaun Henrik Matheson har så langt ikke besvart Resetts henvendelser i saken. Innslaget med ham kan høres i dette klippet som MIFF har lagt ut på YouTube,