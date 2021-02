annonse

«Avlysninger, boikott og sensur av kontroversielle meninger fører oss fra ytringsfrihet til ytringsfrykt», mener Trine Skei Grande.

I en kronikk i VG peker tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande på at hun har uttrykt seg kritisk til bibliotekarene som avlyste Harry Potter-arrangementer på grunn av forfatterens J.K. Rowlings angivelige «transfobiske uttalelser». Hun er nå bekymret for et trangere ytringsrom.

«I Venstre sier vi ofte at vi ikke kan forby alt vi ikke liker. Slik er det i et fritt samfunn. Vi må tåle å leve med at folk lever forskjellige liv og har ulik verdensanskuelse. Men i dag opplever jeg at mange mener det er lettere å stenge ute alle meninger som bryter med gjengs og politisk korrekt oppfatning. Det tror jeg er farlig», skriver Grande.

«Vi må spørre oss om det er positivt eller negativt for den frie samtalen at vi vrangtolker eller stempler meningsmotstandere, eller boikotter, fjerner eller avlyser de vi er uenige med.»

Nye perspektiver

Grande vedgår at ikke alt som er kontroversielt er farlig. Hun frykter at samfunnsdebatten vil gå glipp av nytten som oppstår når ulike meninger brytes mot hverandre.

«Det er heller ikke slik at alle meninger som er kontroversielle, er farlige. Oftest er det nyttig med stemmer som tenker annerledes, og bidrar med nye perspektiver. Men vil disse stemmene orke å ytre seg når de opplever at det ikke er plass til dem? Hvis det de risikerer å møte ikke bare er motargumenter, men også stigmatisering og eksklusjon?» spør hun.

Dekolonialisering

Denne debatten handler om noe større enn J. K. Rowling og transdebatten, påpeker Grande. Hun trekker frem debatten om dekolonialisering og såkalt antirasisme ved Kunsthøyskolen i Oslo, der hun anser at de som ikke deler «disse ideologiske posisjonene» ikke får plass i debatten.

«Korstoget mot kontroversielle meninger fører ikke bare farlige meninger bort fra den offentlige debatten og inn i stengte forum – det fører også til at flere kvier seg for å ta ordet i det hele tatt. Vi mister også de gode debattene og de viktige, nye stemmene.»

Avslutningsvis slår Grande fast at «cancel culture» ikke hører hjemme i et liberalt demokrati.

