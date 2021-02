annonse

Eksperter fra Verdens helseorganisasjon (WHO) besøkte onsdag et kinesisk laboratorium som amerikanske tjenestemenn mener kan være koronautbruddets opprinnelse.

En kolonne med biler fraktet WHO-teamet gjennom sikkerhetssjekken og inn på Wuhans virologiske institutts område der laboratoriet ligger.

– Vi ser fram til en produktiv dag og til å kunne stille alle de spørsmålene som vi vet trengs å stilles, sa Peter Daszak, en av de amerikanske ekspertene som er med på turen.

Det er over et år siden koronaviruset først ble oppdaget i den kinesiske byen Wuhan. Siden da har over 100 millioner mennesker blitt smittet og over 2,2 millioner har dødd, mens deler av verdensøkonomien har blitt lagt i ruiner.

Amerikanske tjenestemenn har tidligere antydet at laboratoriet i Wuhan kan være stedet der koronaviruset først dukket opp. Instituttet forsker på noen av verdens farligste sykdommer. Kinesiske myndigheter har imidlertid avvist teorien.

Flere av WHO-ekspertene tviler på om oppholdet i Kina vil lede til endelige avklaringer.

– Det er høyst usannsynlig at vi på en så kort reise vil få en veldig grundig forståelse eller utvetydige svar om opprinnelsen til viruset, sa Hung Nguyen-Viet, som også er med på reisen, til nyhetsbyrået AFP.

I tillegg til å besøke laboratoriet har ekspertene undersøkt andre mulige kilder til virusets opprinnelse. Søndag besøkte de markedet i Wuhan der flere av de aller første koronapasientene ble smittet.

