Tollvesenet og politi har et rekordhøyt beslag av partydopet MDMA i fjor. Men hasjbeslaget har falt.

– Beslagstallene i Norge tyder på økende MDMA-bruk her i landet, til tross for covid-19, sier leder Kari Solvik i seksjon for narkotikaanalyse i Kripos til NTB.

Beslaget av MDMA økte med hele 27 prosent, antall beslag var på 1.479. Det utgjorde 75.400 tabletter, og 21 kilo pulver og krystallinsk materiale. Ifølge Kripos’ narkotikastatistikk for 2020.

Norge skiller seg ut fra resten av Europa, de har registrert en nedgang i bruken av MDMA under koronapandemien. Årsaken til redusert bruk er i resten av Europa er stengte utesteder og klubber, i tillegg til mindre sosialt samvær mellom mennesker.

Beslaget av hasj har falt, men det har vært en økning i beslagene av marihuana.

At hasj har hatt en nedgang, og MDMA og amfetamin har økt tror man kommer av stengte grenser og derav mer krevende å smugle.

– Spesielt har stengte og kontrollerte grenser mellom Marokko og Spania og mellom Spania og Frankrike vanskeliggjort smuglingen. Det har fått betydning for tilgangen på hasj over store deler av Europa, inkludert Norge. Rapporter fra Europol viser også at prisnivået har økt betydelig i samme periode, sier Solvik i Kripos, og legger til:

– Antall beslag med amfetaminer har økt med 8 prosent sammenlignet med fjoråret. Amfetaminer utgjør nå 21 prosent av de samlede narkotikabeslagene mot 17 prosent i fjor. Også mengdene er noe større enn i fjor, men gjennomsnittlig styrkegrad ser ut til å være lik.

