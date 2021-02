annonse

Tidligere innvandringsminister i Danmark, Inger Støjberg melder seg ut av partiet Venstre.

Hun blir fremdeles sittende i Folketinget, men som uavhengig medlem, skriver Skive Folkeblad.

Hun forteller at avgjørelsen var «uendelig tung», men det var ingen annen mulighet.

– I den perioden jeg er inne i nå, er det å være et ikke-tilknyttet medlem den beste måten jeg kan fortsette å kjempe for de verdiene jeg står for.

Folketinget har vedtatt å stille Inger Støjberg for riksrett. Årsaken er at hun i 2016 ga en instruks om at asylsøkerpar ikke fikk bo sammen, hvis kvinnen var under 18 år.

