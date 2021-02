annonse

Demokratene i Representantenes hus har formelt bedt Donald Trump om å vitne under ed når riksrettssaken mot ham starter i Senatet neste uke, melder NTB.

Det formelle brevet ble overlevert Senatet torsdag.

Riksrettssaken mot Trump starter onsdag 9. februar. Den forhenværende presidenten er tiltalt for å ha oppildnet en folkemengde i forkant av stormingen av Kongressen 6. januar, og for å ha undergravd og forsøkt å hindre godkjenningen av resultatet av presidentvalget.

Det er lite sannsynlig at han blir dømt, da dette krever to tredjedels flertall i Senatet, som innebærer at minst 17 av de republikanske senatorene må stemme for en domfellelse.

