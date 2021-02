annonse

Warren Buffett kaller Bitcoin (BTC) for rottegift. Og det er riktig hvis man aksepterer at fiatvaluta som trykkes ubegrenset er en rotte.

Formålet med lanseringen av BTC i januar 2009 var nettopp at BTC skulle være et motsvar til fiatvaluter som utvannes fortløpende ved trykking av nye enheter. Fasiten så langt er at den amerikanske dollaren (og alle andre fiatvalutaer) har tapt all sin kjøpekraft mot BTC siden 2009. For å være pinlig korrekt så har USD tapt 99,9999% mot BTC.

Det kan skje at dette forandrer seg, men uansett kan det være nyttig å forstå hva som skjedde.

BTC er ikke et perfekt betalingsmiddel for små beløp. Det går for sakte og volatilitet er et problem. Men BTC er perfekt for store beløp over landegrenser. Og så gjenstår det å se om man kan forbedre teknologien og skalere systemet.

BTC er imidlertid perfekt for bevaring av verdier. Protokollen har fungert perfekt siden oppstart og kombinert med knapphet (antall BTC) så får man et «hard asset» som bevarer verdi bedre enn gull. Og sammenligningen med fiatvaluta over forteller hele historien.

Kombinasjonen av kvalitet (protokoll) og knapphet (max 21 mill enheter) gir høy verdi. Fiatvaluta er ingen av delene.

BTC er blitt en suksess fordi sentralbanker globalt har trykket enorme mengder fiatvaluta. Det er dette BTC potensielt skal beskytte 8 milliarder mennesker mot. Mange forventer at en «vegg» med fiatvaluta skal søke beskyttelse fremover i BTC mot utvanning i fiatvalutaer.

Buffett og andre vil hevde at myndigheter vil forby denne «rottegiften» men det er umulig å forby et desentralisert system. Det myndighetene kan gjøre er å regulere BTC børsene som handler og man kan selvfølgelig skattlegge. På en annen side må man være varsom med å stoppe ny teknologi. Det var motstand mot automobilen i 1908. Mange ville foretrukket raskere hest og kjerre.

