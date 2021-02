annonse

Grorud Frp er første lokallag som innstiller Solvik-Olsen.

I desember ble daværende fylkesleder i Oslo Frp Geir Ugland Jacobsen ekskludert fra Fremskrittspartiet av landsstyret, og fylkeslaget ble satt under administrasjon av et interim-styre. Nå seiler mannen som ble satt til å lede dette, Ketil Solvik-Olsen, opp som en klar kandidat til å overta ledelsen over fylkespartiet under fylkesårsmøtet i mars.

Solvik-Olsen sa i desember at han mener at lokallaget i Oslo må bli synlig på andre felter enn bare innvandring og mener profilen har vært for smal og ensporet.

For noen dager siden omtalte TV 2 Solvik-Olsen som favoritt til å overta ledelsen av Oslo Frp.

– Innstilt

Leder i Grorud Frp, Åge M. Ingebrigtsen, bekrefter til Resett at styret i lokallaget torsdag kveld innstilte Ketil Solvik-Olsen som ny leder av fylkeslaget.

– Ketil Solvik-Olsen gjorde en utmerket jobb som statsråd og er rette person for jobben sier han.

Ingebrigtsen ble valgt som leder av Grorud Frp for to uker siden. Tre av fem i styremedlemmene i lokallaget er nye.

Han sier han tror Oslo Frp er på rett vei nå og han håper de kan legge stridighetene bak seg. Ingebrigtsen omtaler Solvik-Olsen som en «mann med karisma».

– Han kan få oss til å rette blikket fremover og lede oss på riktig kurs, sier Ingebrigtsen, som legger til at innstillingen var enstemmig.

Han sier de har snakket med Solvik-Olsen, som bekrefter at han er kandidat til lederjobben i Oslo Frp.

