Flere indiske kjendiser raser mot den amerikanske artisten Rihanna og klimaaktivisten Gretha Thunberg etter at de kommenterte de pågående bondeprotestene, skriver NTB.

– Hvorfor prater vi ikke om dette?! skriver Rihanna til sine over hundre millioner følgere på Twitter.

Greta Thunberg har også tvitret og delt en artikkel med samme tema.

Here’s an updated toolkit by people on the ground in India if you want to help. (They removed their previous document as it was outdated.)#StandWithFarmers #FarmersProtesthttps://t.co/ZGEcMwHUNL

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 3, 2021