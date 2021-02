annonse

– Ikke i nærheten av å fortelle sannheten om en kjøretur i 10-15 kuldegrader.

Din Side har testet 12 populære elbiler og er ikke i tvil: Mange elbiler har langt dårligere rekkevidde i kulda.

– De som har kjørt elbil i noen år er blitt vant til det, men for mange som aldri har opplevd en kuldeperiode som den vi nå er inne i, kommer kuttet i rekkevidden som et sjokk. De er ikke forberedt på hvor utfordrende en norsk vinter med snø, is og kulde er for elektriske biler. I sine skrytebrosjyrer sier ikke bilprodusentene mye om hva bilene duger til under slike forhold, skriver Din Side.

Denne konklusjonen trekker nettavisen etter å ha kjørt blant annet Tesla Model S, Jaguar iPace, Nissan Leaf, Kia e-Niro og Tesla Model 3 på norske vinterveier.

– Selv om forbruket og rekkevidde til alle nye elbiler nå testes etter den nye og strengere WLTP-normen, som skal gi et bortimot riktig bilde av hva bilen presterer under normal kjøring, er den ikke i nærheten av å fortelle sannheten om en kjøretur i 10-15 kuldegraderk, er den harde dommen.

