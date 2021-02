annonse

Oslo kommune ikke har lov til å stille miljøkrav til private byggeplasser.

Det slår Advokatfirmaet Hjort fast, etter å ha gjennomgått lovverket på oppdrag for kommunaldepartementet.

– Direkte pinlig av regjeringen, sier MDG-byråd Arild Hermstad til Dagsavisen.

Statssekretær i Kommunaldepartementet, Heidi Nakken, sier at en kommune i sine egne byggeprosjekter kan stille krav om utslippsfri virksomhet. De kan imidlertid ikke stille slike krav til private utbyggere.

Hermstad mener det er oppsiktsvekkende at regjeringen etter hans syn er mer opptatt av å stikke kjepper i hjulene for Oslo enn å feie for egen dør.

– Dette viser jo at regjeringen sleper beina etter seg og har som mål å utsette alle klimakutt så lenge som mulig.

MDG-byråden påpeker videre at de har ikke kommet med krav om at utbygging skal være utslippsfritt. De vil at det skal være fossilfritt. Nakken mener at det er irrelevant:

– Det endrer ikke på det juridiske om du kaller det fossilfri eller utslippsfri. Begge deler er vurdert av Hjort. Hjemmelsgrunnlaget vil være det samme.

