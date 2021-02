annonse

NRK-programleder Shaun Henrik Matheson er anmeldt for brudd på straffelovens paragraf 185 Hatytringer etter et innslag med sterke utfall mot Israel. Men NRK har visst om Mathesons sterke antipatier og intoleranse tidligere uten å ta affære.

I 2018 ble Resett gjort oppmerksom på et av programmene på NRK hvor Matheson – uten at Resett ble gitt tilsvarsrett eller imøtegåelse – karakteriserte oss på sterkt nedsettende og fordømmende måte.

– Resett.no. Har du lest det noen gang? Du vet jo sikkert hva det handler om. Denne ekstreme høyre-nettsiden, det er så langt til høyre at det blir brunt, sa Matheson innledningsvis.

– Det er så sinnsykt det som står der, det er det mørkeste av det mørke. Det er så mørkt og nitrist, og ikke minst feil. Det er så mye feil som står der. Det som skrives og kommenteres er så ute at du vil faen ikke tro det, erklærte programlederen.

– Personlighetsdrevet radioprogram

NRK ønsket først ikke å kommentere saken da Resett tok kontakt og spurte om de mente det var innenfor Vær Varsom-plakaten å omtale noen på den måten uten å gi tilsvarsrett eller opplyse de som ble omtalt om hva som ble sagt. Etter flere henvendelser kom følgende svar fra Rune Lind, redaksjonssjef for NRK Underholdning.

– Shaun på P13 er et radioprogram som i all hovedsak baserer seg på programlederens store og små betraktninger om samfunnet rundt ham, et såkalt personlighetsdrevet radioprogram. Da skal man bruke seg selv på en helt annen måte enn for eksempel i et nyhetsprogram eller dokumentarprogram, som er helt andre sjangere. Det stilles krav til at programlederen deler egne refleksjoner og opplevelser. Det gjør Shaun Henrik Matheson. Vi anser ikke det aktuelle innslaget i NRK P13 som noe brudd på i Vær Varsom-plakaten.

Nå viser det seg altså at det Shaun Matheson har brukt sin plattform på NRK til å spre ytterligere hatytringer. I dette siste tilfellet har altså NRK valgt å fjerne innslaget hvor han kommer sine utfall mot den jødiske staten Israel.

