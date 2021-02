annonse

annonse

Mener yrkestittelen er diskriminerende mot menn.

I TV-serien Lillyhammer oppstår det forviklinger når hovedpersonen Frank Tagliano (Steven Van Zandt) kommer til fødselskontroll med sin kjæreste og oppdager at jordmoren er en mann. Det ender med at den tidligere mafiabossen fra New York må bite i det sure eplet og godta at en mann skal hjelpe til med å unnfange hans barn, selv om rollefiguren insisterer på at det er unaturlig at en mann skal være midwife, «jordmor».

Men nå kan tiden være i ferd med å løpe ut for den tradisjonelle yrkestittelen, i hvert fall om to unge menn får det som de vil.

annonse

– For oss er det ikke viktig hva den nye tittelen blir. Det som er viktig, er å få frem at vi er to likestilte kjønn i denne verdenen. Det er på høy tid at også yrkestitler gjenspeiler dette, skriver kronikkforfatterne, sykepleier Joakim Stubberud og student Petter Sætre Steigedal i Sykepleien.no.

Frykter

Jordmødre har selv protestert mot tidligere forslag om å endre til en mer kjønnsnøytral tittel, men dette ønsker ikke kronikkforfatterne å ta hensyn til. De frykter nemlig at yrkestittelen skremmer menn fra å søke seg til yrket. annonse – Vi tror at tittelen er en medvirkende årsak. Den er kanskje ikke avgjørende, men om bare én eneste mann velger å bli jordmor under en kjønnsnøytral tittel, så er det verdt å endre den, skriver de to. De mener at til tross for protester fra jordmødrene og menn som jobber i yrket, er det «prinsipielt riktig å endre tittelen». – I en verden og et Norge som sliter med sykepleiermangel – ikke minst gjelder dette jordmødre – så er det veldig spesielt at man ikke ønsker å åpent rekruttere fra begge kjønn. Statlige yrkestitler skal ikke lenger kunne inneholde ordet «mann» eller «mor» Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474