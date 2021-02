annonse

Frps tidligere justisminister Per-Willy Amundsen vil at statskanalen NRK legges ned etter vaksinevits.

Programmet «Shaun» på NRK P13 har fått over 300 klager for en vits om ønske om at coronavaksinen ikke virket i Israel.

«Visstnok så viser tall fra Israel da, at av mer enn 1 million fullvaksinerte mennesker så ble under tusen personer smittet. Det er gode nyheter, samme hvordan du vrir og vender på det. Skulle bare nesten ønske at det kom fra et annet sted, hvis du skjønner. Det er nesten som jeg skulle ønske at vaksinen ikke virket. Det går ikke an å si. Beklager, jeg skjønner det. Pokker også», sa NRK-programleder Shaun Henrik Matheson.

NRK har i ettertid blitt anmeldt for hatytringer av den jødiske organisasjonen Med Israel for fred (MIFF), og statskanalen har valgt å fjerne radioinnslaget fra sine nettsider.

– Propaganda

Flere politikere i Fremskrittspartiet reagerer etter NRK-innslaget. Partiet erstattet NRK-lisensen med NRK-skatt da de satt i regjering. Nå mener Per-Willy Amundsen at det er på tide å avvikle NRK.

– Vi ser at NRK har en sosialistisk propaganda gående. Del dem opp, selg dem i biter. Det er den beste løsningen, sier Amundsen til VG.

Frp skriver i partiprogrammet sitt at de vil omgjøre NRK til et aksjeselskap og selge statens aksjer.

Underholdningsredaktør i NRK, Charlo Halvorsen, sier til VG at Amundsens forslag om å avvikle NRK er en dårlig idé og beskylder han for at det er andre ting som ligger bak uttalelsene.

– Det er ikke noe nytt at Frp ønsker seg en annen finansiering av NRK.

