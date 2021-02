annonse

Bemanningsmål hindrer politiet i å skaffe seg nok spesialister til å bekjempe overgrep på nett, mener Riksrevisjonen.

Å styrke politiets evne til å bekjempe kriminalitet på nett har vært et av regjeringens kronargumenter for politireformen. Men selv om politiet avdekker flere saker enn før, klarer ikke politiet å hamle opp med den store økningen i saker. Det til tross for at regjeringen også har pøst milliarder inn i etaten, skriver NTB.

Målet om to politiutdannede per tusen innbyggere har en lang historie, helt tilbake til da Arbeiderpartiets Knut Storberget var justisminister i 2008.

Politiets Fellesforbund inviterte statsminister Erna Solberg (H) og justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) på marsipankake da målet omsider ble nådd i høst. I et intervju med Aftenposten skrøt Mæland av at de borgerlige hadde klart det Arbeiderpartiet aldri klarte.

