Anders Skontoft er professor i samfunnsøkonomi ved NTNU. Han er klar på at de høye strømprisene de siste dagene ikke bare kan tilskrives kaldt vær, men skyldes «eksport av strøm fra Norge til utlandet.»

Strømprisen skjøt i taket mandag 1. februar. Prisen femdoblet seg i deler av landet. Mange har pekt på kaldt vær, ingen vind og kapasiteten i strømnettet.

I et innlegg i Klassekampen skriver Skontoft at «kaldt vær er den viktigste faktoren, men det er også noe annet med i bildet. Og det handler om eksport av strøm fra Norge til utlandet.»

Flere kraftkabler knytter Norge til kontinentet. Det har vært mye eksport av strøm ut av Norge på dagtid og litt import om natten. Men eksporten har vært langt høyere enn importen. Dermed har det vært nettoeksport og «mindre strøm tilgjengelig for det norske markedet. (…) Høyere etterspørsel og redusert innenlandsk tilbud betyr høyere pris,» skriver professoren.

Han går i rette med Statkraft som ifølge Skontoft hevder at eksport og import av strøm gir en samfunnsøkonomisk gevinst for Norge. «Dette er ikke riktig. Det som er riktig, er at strømkabler til utlandet generelt betyr høyere strømpriser i Norge, fordi prisene ute er høyere enn hjemme,» skriver han.

Dermed vinnere kraftprodusentene i Norge og husholdningene taper. Skontoft medgir at den økte profitten for kraftprodusentene noek kan være høyere enn tapet for strømkundene. Men det betyr ikke at eksporten uten videre gir en samfunnsøkonomisk gevinst, hevder han.

– Når en part vinner, her kraftprodusentene, og en annen part taper, her strømkundene, blir vurderingen av nettoeffekten et fordelingsspørsmål, avslutter han.

