Han nevnes som en mulig ny Ap-leder. Det kan innebære en tiltakende brunbeising av Frp.

Nylig gikk Raymond Johansen ut i Aftenposten og beskyldte Resett og HRS for «høyreekstrem propaganda». Det var et innlegg som redaktør Helge Lurås reagerte sterkt på i et tilsvar i Aftenposten:

«Vi kan ikke akseptere at ledende politikere kommer med slike beskyldninger enten fordi de ikke vet bedre eller fordi de har en politisk agenda for å piske opp en stemning og mobilisere velgere,» skrev Lurås.

Men i 2011 var det Fremskrittspartiet som Raymond Johansen, som da var partisekretær i Ap, ville stemple. Det kommer frem i en ny bok som Klassekampen har fått tilgang til:

I historiker Hallvard Notakers nye bok «Arbeiderpartiet og 22. juli» kommer det fram at flere partitopper internt ville bruke Breiviks terroraksjon til å ta et oppgjør allerede i månedene etter angrepet. «Uenighetene gikk helt inn i partiledelsen,» skriver KK og fortsetter: «I kulissene jobbet daværende partisekretær Raymond Johansen med noe som ville bryte med Stoltenbergs linje: Et kraftig oppgjør med tankegodset som kunne føre til volden. Det inkluderte en direkte kopling til Frps retorikk i innvandringsdebatten. Johansens plan var å ta det store oppgjøret i en tale under Aps landsstyremøte i september 2011, i etterkant av kommune- og fylkestingsvalget tidligere den måneden.» Notaker skriver i boka at Johansen strammet til retorikken i manuskriptet til talen da landsstyremøtet nærmet seg. «Ordet fascisme ble satt inn, forbeholdet om at ingen partier sto ansvarlig for handlingene ble strøket, og det ble gjort eksplisitt at 22. juli var et angrep på det 'multikulturelle'», skriver Notaker ifølge Klassekampen. «Slik mange i AUF og Arbeiderpartiet så det, hadde Fremskrittspartiet gjennom tiår bidratt til å styrke det norske nedslaget av holdninger som dem gjerningsmannen utviklet. Dette var kjernen i raseriet som Arbeiderpartiet hadde demmet opp for helt siden juli, og det var en sentral tanke i både Johansens og AUF-leder Pedersens ønske om et oppgjør», skriver Notaker. Johansens planlagte «oppgjør» på landsstyremøtete, som ville blitt plukket opp av pressen, ble imidlertid stanset like før landsstyremøtet skulle begynne. Jens Stoltenberg skal ha ringt Johansen direkte for å sette ned foten. Også nåværende Ap-leder Jonas Gahr Støre skal ha reagert negativt på Johansens linje.

