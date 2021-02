annonse

annonse

– Tøv.

– Fremskrittspartiets «finest» benytter NRKs Israel-fadese til å profilere seg med trumpske metoder. Ellers, er det noe nytt?, skriver redaktør Erik Waatland i Medier24, og kaller forslaget for absurd:

– Men FrPs alltid så blide Per Willy Amundsen tar det selvfølgelig fra det konkrete til det absurde. Han tar nemlig til orde for å stykke opp og selge allmennkringkasteren.

annonse

Les også: Per-Willy Amundsen vil avvikle statskanalen: – NRK har en sosialistisk propaganda gående

Waatland kaller forslaget for tøv, og at det kommer i rekken av fullstendig udokumenterte angrep på NRK fra vår tidligere justisminister.

– Den samme politikeren som sprer falske nyheter om at journalister er aktivister, han boikotter aviser, karakteriserer medier for «Pravda» og anklager uavhengige redaksjoner for å bevisst skrive usant, hevder redaktøren, og legger til:

annonse

– Til tross for at Norge ligger helt på topp i kåringer når det kommer til ytringsfrihet, demokrati og pressefrihet, så skulle man tro gjennom Amundsens uttalelser, at Norge er en sovjetstat.

Les også: Per-Willy Amundsen har fått nok av rasismeanklager mot nordmenn – vil fjerne NRK fra statsbudsjettet

Waatland skriver videre at Per-Willy Amundsen er selvsagt ganske alene om å ønske å legge ned NRK som vi kjenner det. Han hevder videre at NRK har folks tillit, og at de elsker NRK og føler at NRK er relevante for dem i hverdagen.

– NRK gir oss siste nytt, er hele landets leirbål, utfordrer meningene våre, gir oss underholdning, satire, utvikler språkene våre, gir oss nye perspektiver og er tilstede i folks hverdag.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474