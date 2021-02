annonse

annonse

Forslaget kommer like etter at Demokratene har presset på for et lignende tiltak mot en omstridt nyvalgt republikansk kongresskvinne fra Georgia – Majorie Taylor Greene.

Fox News melder at flere republikanske lovgivere ønsker å fjerne Ilhan Omar, en demokratisk kongresskvinne fra Minnesota, fra komitéengasjement i hennes kapasitet som lovgiver i Representantenes hus. I lovforslaget argumenterer de med at Omar har kommet med flere antisemittiske kommentarer, som gir grunnlag for permanent avskjedigelse.

Forslaget rettet mot Omar må sees i sammenheng med at Representantenes hus senere denne uken skal ta stilling til om republikaneren Taylor Greene burde fjernes og permanent ekskluderes fra å ha engasjement i Husets utdannings- og arbeidskomité.

annonse

Et foreslått republikansk-støttet tillegg til dette lovforslaget krever at Omar – ofte identifisert som et medlem av «The Squad» av progressive demokrater – også blir fjernet fra sine komitéforpliktelser «i lys av oppførselen hun har vist.»

Konspirasjonsteorier

Det republikansk-støttede initiativet for å fjerne Omar, tok form etter at lovgivere på begge sider av det politiske spekteret hadde begynt å granske Taylor Greenes fortid og nylige handlinger – med tanke på hennes omfavnelse av diverse konspirasjonsteorier.

annonse

Ved siden av å uttrykke sympati for QAnon-bevegelsen, har Taylor Greene blant annet støttet tidligere president Donald Trumps ikke-beviste påstander om valgfusk under presidentvalget i november, og hevdet at dødelige skolemasseskytinger i USA har blitt iscenesatt. Hun har også tidligere «likt» innlegg som tar til orde for vold mot fremtredende demokrater på sosiale medier.

Antisemittisme

I februar 2019 fikk Omar voldsom kritikk for å ha insinuert at flere amerikanske lovgivere blir betalt av lobbygruppen American Israel Public Affairs Committee, eller AIPAC, for å innta en gunstig offentlig holdning til Israel.

Etter at Husets minoritetsleder Kevin McCarthys lovte å iverksette «handling» mot Omar på grunn av sin kritikk av Israel, skrev hun en tweet som insinuerte at McCarthy selv var kjøpt og betalt av jødiske interessegrupper:

«It’s all about the Benjamins baby,» skrev hun med henvisning til den amerikanske 100-dollar seddelen, som prydes med ansiktet til USAs tidligere president Benjamin Franklin.

Omars bemerkninger førte til voldsom kritikk fra begge partier i Kongressen. Hun ba senere om unnskyldning og takket kolleger for at de hadde «lært [henne] om den smertefulle historien til antisemittiske troper.»

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474