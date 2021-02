annonse

Leder i Rød Ungdom Alberte Bekkhus mener man ikke kan kalle seg feminist om man er «transekskluderende».

Det har rast en debatt i Klassekampen om hvorvidt transpersoner ødelegger for feminismen eller ikke. Bekkhus mener at feminisme betyr likestilling og frigjøring for alle.

– Dersom kvinnebevegelsen lar døra stå åpen for transfober i feministforkledning, på bekostning av transkvinner, er det å motarbeide egen sak, skriver hun i VG.

Hun mener det er en farlig vei å gå:

– Det er å gjøre livet farligere for transpersoner, det er å snevre inn de allerede trange kjønnsnormene og det er å fremmedgjøre og å utestenge feministiske aktivister.

Lederen av Rød ungdom sier at transpersoner opplever stadig stigmatisering. Hun nevner alt fra garderoben i gymmen og treningssentrene til den offentlige debatten.

– Kvinnebevegelsen burde inkludere transpersoner, men selv her møter de ekskludering. Det er ekstremt viktig at vi som kjemper for frigjøring og likeverd inkluderer alle, ikke bare noen.

Alberte Bekkhus spør hvordan såkalte «kvinneaktivister» kan kjempe for et syn som reduserer «kvinne» til «person som føder»?

– Å ha biologisk kjønn som kjepphest gjør ikke annet enn å svekke kampen for kjønnsbasert frigjøring, skriver hun og legger til:

– Det er omtrent så langt vekk man kan komme fra den progressive kvinnebevegelsen vi trenger for å oppnå full kvinnefrigjøring.

