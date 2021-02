annonse

Under en høring i Senatet for å godkjenne Joe Bidens valg som utdanningsminister, Miguel Cardona, gjentok senator Rand Paul stadig et spørsmål om «gutter burde få konkurrerer i jenteklassen» (should boys be allowed to compete in girls sport).

Cardona svarte aldri direkte ja eller nei på spørsmålet. Først sa han dette:

– Takk for spørsmålet. La meg først si at jeg forstår det er mye bekymring omkring dette spørsmålet. Hvis jeg blir godkjent, er det mitt privilegium og min plikt å oppfylle borgerrettighetene til alle studenter. Og det inkluderer aktiviteter de deltar i på high school eller sport (athletics).

– Hva tenker du generelt om at gutter løper i jenteklassen i friidrett, slik de har gjort i Connecticut? spør Paul

– Jeg mener det er kritisk viktig at utdanningssystemet og lærerne respekterer rettigheten til alle studenter, inkludert studenter som er transpersoner, og at de blir gitt de samme mulighetene som alle andre studenter til å delta i utenomfaglige aktiviteter, svarte Cardona.

Da brøt senator Rand Paul inn:

– Plager det deg at ca. 20 prosent av guttene slår alle jentene i en delstat, og at det vil fullstendig ødelegge jenteidrett, at jenter skyves ut? De kommer ikke til finalene, de får ikke idrettsstipend, det er virkelig ødeleggende for jenteidrett. Bekrymrer du deg for at gutter løper i jenteklassen?

Til det svarer Cardona:

– Jeg mener det er iorden at…jeg tror det er, det er det juridiske ansvaret som påhviler skoler å tilby muligheter til studenter å delta i aktiviteter og det inkluderer studenter som er transpersoner.

Han sa også at han ønsket å «jobbe sammen med» Kongressen for å løse bekymringene.

Hele utvekslingen er vel verdt å få med seg i klippet over.

