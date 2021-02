annonse

I en lederartikkel i egen avis tar nå Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk et nådeløst oppgjør med programlederen.

– For det er helt forkastelig å uttrykke håp om at folk skal bli rammet av den potensielt dødelige sykdommen korona, slik Matheson gjør når han sier om vaksinasjonsprogrammet i Israel at «det er nesten som jeg skulle ønske at vaksinen ikke virket». Med andre ord, han håper at israelere skal bli syke og dø.

Avslører

Selbekk mener dette er utilslørt antisemttisme.

– Han avslører også sitt antijødiske ståsted veldig tydelig i setningen: «Og skulle en hjemmesnekret rakett lande et eller annet sted hos Guds utvalgte folk, så gjennomføres det grusomme hevnaksjoner hvor tusenvis av mennesker blir drept, gjerne barn».

– Her er det heller ikke snakk om en henvisning til israelske myndigheter, men direkte til jødene. Det er «Guds utvalgte folk», jødene, som er inhumane, hevngjerrige og som dreper mennesker for fote, gjerne barn., skriver Selbekk.

Han mener saken er så alvorlig at den til tross for NRKs beklagelser bør få et etterspill. Selbekk håper NRK-ledelsen innser hvor ødeleggende denne typen hendelser er for kanalen i miljøer der den allerede har kraftige omdømmeutfordringer.

– For mange vil Mathesons ukontrollerte utblåsning fungere som en bekreftelse på hvilket tankegods det egentlig er som finnes innenfor veggene på NRK-huset når det gjelder MIdtøsten-konflikten. Det er beklagelig, skriver Selbekk, som selv er medlem av NRKs Kringkastingsråd.

