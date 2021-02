annonse

I en intern e-post til Sps stortingsgruppe, ber partileder Trygve Slagsvold Vedum om at krisen i Arbeiderpartiet ikke brukes til politisk vinning.

Vedums pressesjef, Lars Vangen, var den som sendte e-posten, skriver TV 2.

«Det som er spesielt med disse målingene er at Arbeiderpartiet gjør det ganske dårlig, og vi ser at det murrer ganske kraftig rundt om i partiet og i mediene. De opplever nok et voldsomt press, og det er nok mange mediehus som skal lage mange saker om dette i dagene som kommer», skrev Vangen.

Han fortsatte:

«Vil derfor komme med en oppfordring om at vi ikke bidrar til å lage saker om Arbeiderpartiets interne liv og veien videre» skrev Vangen, og utdypet:

«Vår styrke er at vi ikke bidrar til saker om spill, samarbeid og utenompolitiske saker. Vi må hele veien holde blikket stødig på vår politikk, våre løsninger og hvordan vi er det tydeligste alternativet til Høyre-regjeringen. Dersom dere blir kontaktet er det lov å si nettopp dette, at dere ikke har noen kommentar, og overlate til Arbeiderpartiet til selv å finne ut av hva som er riktig for dem.»

Ap-ledelsen har på sin side angrepet Sp fra flere hold. Både nestleder Bjørn Skjæran og partisekretær Kjersti Stenseng har gitt uttrykk for sterk politisk uenighet med Senterpartiet.

Til dette svarer Vangen:

– Karakteristikker, personangrep og fokus på spill og posisjoner bidrar ikke til noe positivt, etter vår mening. Vi kommer til å fortsette å snakke om våre løsninger for det landet vi er så glade i, så får de andre partiene gjøre som de vil, sier han.

Vedums rådgiver oppfordrer til ikke å bidra i saker om «spill, samarbeid og utenompolitiske saker».

«Vi må hele veien holde blikket stødig på vår politikk, våre løsninger og hvordan vi er det tydeligste alternativet til Høyre-regjeringen», avslutter han.

