Strømprissjokket vi fikk nå med kuldeperioden viser med all ønsket tydelighet at norsk strømpolitikk er ute av våre hender. Vi står nå som umælende observatører til at strømprisen nærmest blir skaltet og valtet med uten at vi er i stand til å gjøre annet enn å ty til «alternativ» oppvarming som vedfyring, olje og/eller gass. Eller iføre oss en ekstra ullgenser.

Vi har mistet helt kontrollen over sektoren som bygget Norge etter 1905. Og vi mistet den til EU ved signering av ACER-avtalen i mars 2018.

Nå når vi er blitt en del av EUs indre strømmarked, har vi ikke lengre anledning til å begrense eksporten av strøm til utlandet og således holde normale og levelige strømpriser. Regjeringen prøver å få oss til å lade el-bilene og kjøre vaskemaskiner og oppvaskmaskiner om natten, i stedet for å ta tilbake styringen med vår krafteksport.

Denne ettergivenhet mot det overnasjonale EU er karakterisisk for våre globalister, både de som sitter i regjering nå og de som satt der da ACER avtalen ble signert.

Terje Søviknes fra FrP var olje- og energiminister i 2018; han signerte villig vekk avtalen som førte Norge inn i ACER-systemet. Med denne avtalen i boks overtok ACER-systemet kontrollen med norsk krafteksport. Det er ikke annet enn en fallitt!

I desember 2020 kom kabelen fra Norge til Tyskland i drift. Den økte eksportkapasiteten til kontinentet med 25%. Hadde det vært litt tak i norske politikere hadde strømeksporten blitt sjaltet ut av hensyn til våre egne behov, men det kan vi antagelig ikke gjøre uten å bryte ACER-avtalen!

I løpet av inneværende år vil kabelen til Storbritannia også komme i drift. Under det rådende ACER-regimet vil de høye strømprisene da bite seg fast selv om vi igjen skulle få mildvær.

Dette er ikke annet enn svært dårlig politisk håndverk som har blitt applaudert frem av våre globalister og ivrigste EU-tilhengere. Politikken er blottet for konsekvensanalyse og preges av et hastverk uten hensyn til den lille mann og kvinne.

Søviknes’ trøst må være at han ikke er alene om denne dårlig politikken. Han har full støtte for den i FrPs sentralstyre, i alle regjeringspartiene samt i AP. Ja selv SV var i lenge en pådriver for høyere strømpriser og påslag på nettleien av hensyn til «klimaet». SP ytret heller ikke mye motstand mot APs «klimapolitikk» da de satt i regjering. Kritikken kom først da SP kom i opposisjon, men de var imot ACER. Det skal de ha.

Nå ser vi hvor galt det kan gå når kriteriene vi velger våre politikere på kun er deres veltalenhet. Vi får nesten som fortjent, men det må være lov å rope «nok er nok»!

Vi trenger nye politikere som klarer å sette Norge først, som i 1905. Så får EU finne seg i å komme i andre, eller kanskje tredje rekke!

