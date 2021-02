annonse

NTB melder at Oslo tingrett har gitt Politiets sikkerhetstjeneste medhold i kravet om varetektsfengsling i to uker av 16-åringen som er siktet for terrorplanlegging.

Oslo tingrett er enig med PST at det er grunnlag for å mistenke 16-åringen etter siktelsen og skriver blant annet i kjennelsen at opplysninger i saken underbygger at han vært i befatning med farlige stoffer som kan ha et potensial som Kripos har beskrevet i en analyse lagt fram i retten.

– Sett i sammenheng med politiets informasjon fra chattelogger, er det også overveiende sannsynlig at siktede hadde til hensikt å bruke dette for å skape alvorlig frykt i befolkningen, skriver domstolen.

16-åringen undergis brev- og besøkskontroll i hele fengslingsperioden.

