annonse

annonse

Emil Lund Eilertsen (27) hadde aldri vært nord for Trondheim. Nå har han skaffet seg jobb på fiskemottak i Svolvær.

Emil Lund Eilertsen er oppvokst på Jar i Bærum. Han tok mastergrad i matematikk og statistikk i fjor vår. Han har søkt jobber, men fikk ingen jobb innen faget sitt. Etter hvert ble vanene dårlige. Han begynte å legge på seg og stå opp sent.

– Jeg hadde ikke noe å stå opp til og fikk dårlige rutiner, sier han til E24.

annonse

Et spark bak fra moren

Eilertsens mor hadde sett et innslag om Lofotfisket på nyhetene. På grunn av koronapandemien var det usikkert om alle de tusenvis av sesongarbeiderne fra utlandet fikk komme i år. Derfor oppfordret hun sønnen til å kontakte fiskemottak i nord. Eilertsen ringte i desember til elleve fiskemottak.

– De fleste sa «dette er veldig hardt arbeid med lange dager». Jeg tror ikke de hadde fått mange telefoner fra Bærum, sier Eilertsen.

annonse

Etter flere forsøk fikk han napp hos Saga Fisk. Han skulle få prøve seg hos dem.

– Jeg var forberedt på at det var enda verre enn det faktisk er. Kroppen og psyken er klar for mer, sier han.

Minstelønn

Han får minstelønnen for ufaglærte på 189,30 kroner per time. Omregnet med antall timer i et vanlig årsverk blir det en årslønn rundt 360.000 kroner. Det kan bli flere eller færre timer enn i en vanlig arbeidsuke i Bærum. Det kommer an på fisken.

Hjemme i Bærum er vennene støttende.

– Gutta synes det er kult og sporty. De backer meg!

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474