I løpet av helgen kommer den første coronakampanjen fra Folkehelseinstituttet (FHI). Den vil vises på TV, i aviser, digitalt og på sosiale medier. Dette melder Kampanje.

Rådgiver Marius Eriksen i reklamebyrået Pol slår fast at det ikke dreier seg om et løp og ta vaksine-innslag. Det skal derimot handle om en informativ kampanje med bruk av et kreativt grep.

– Vi ønsker at de som anbefales vaksinasjon skal kunne ta et informert valg. For å oppnå det må vi nå ut bredt til befolkningen med aktuelle budskap, på en måte som befolkningen kjenner seg igjen i, sier prosjektleder Anita Daae i FHI.

