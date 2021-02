annonse

Hva er det ved globalismen som går rett i hjerterota til så mange av vestens stemmeberettigede befolkning? Hva anses som selve gulroten?

En fruktbar holmgang mellom nasjonalrettede og globalorienterte debattanter er vrien å finne. Det er sjelden annet å høre enn stigmatiserende ukvemsord.

Nasjonalsinnede kalles sporenstreks for «fascister og rasister». Andre veien går det i «landssvikere og hjernevaskede». Men her om dagen fikk jeg en opplysende samtale med min globaltenderende nabo som sa det slik:

– I en verden av henimot 200 nasjoner med til dels diametralt ulike antagonistisk funderte kulturelle og religiøse ståsteder, finnes det nå ni atomvåpenmakter – and counting.

– Og da Saddam Hussein tente på oljebrønnene i Kuwait, sank jordens middeltemperatur worldwide fordi all røyken stengte sollyset ute over et større kontinent. Tenk deg bare da hva en kjernefysisk vinter kan avstedkomme. Vår verden trenger åpenbart en koordinert ledelse – gjerne med utgangspunkt i et grundig reformert FN.

– Fanatiske religiøse ledere med ABC-våpen i håndbagasjen kan ikke få bygge opp sitt «private» Harmageddon-arsenal av masseutryddelsesvåpen. Ellers kan det fort vekk bli ulevelig her også for de mest ihuga nasjonalister. Et globalt styringssystem er vår siste sjanse enten vi liker det eller ikke.

– Men en sentral verdensregjering fjerner vel ikke regionale religiøse og kulturelle konflikter, spør jeg.

– Nei, så derfor må alle disse kulturene smelte sammen ved hjelp av en gigantisk migrasjon og masseimplementering av befolkningene. Når de deler samme habitat minsker lysten til ødeleggelser på egen hjemmebane. Til å begynne med vil dette selvsagt føre til store gnisninger og ødeleggelser. Men slikt bare MÅ vi tåle og komme i gjennom om Tellus skal ha noen fremtid for oss alle, sier han med stor suffisanse.

– Men vil ikke ulike raser og kulturer trykket sammen med divergerende ballast skape store finansielle forskjeller som igjen kan initiere mer bråk og leven enn noensinne, spør jeg ham.

–-Ja derfor må nasjoner med stor pekuniær rikdom blant tidligere homogene kulturer ikke bare forvandles etnisk, men deres naturgitte overskudd må fordeles til mindre velbeslåtte områder på kloden. Bare ved å utlikne forskjellene blir det større sjanse for å unngå alvorlige konflikter. Dette har vestlige land forsøkt på lenge, etter i tidligere tider å ha utplyndret de samme landene. Globalismen er vår siste sjanse, og for dette formålet er intet offer for stort, repliserer vår nabo.

-Glemmer ikke globalistene den menneskelige natur? Til slutt før kollapsen i Sovjet sa de at staten lot som de betalte, så arbeiderne lot som de jobbet..

– Jeg for min del føler større empati for alle de fattige og undertrykte i verden enn for om konsekvensen av den globale revolusjonen skulle generere lavere forekomst av indrefilet i de vestlige spiskamrene. Reduserte bankkonti i verdens rikeste land er et lite offer for å kunne gi klodens befolkning en ny og håpefull start uten sult eller altødeleggende kriger. Den såkalte menneskenaturen med sin griskhet og grådighet er ikke noe annet enn nedarvede data som over tid kan og må omprogrammeres. Der viser store deler av vårt hjemlige skoleverk både vilje og evne til omstrukturering. Men ting tar tid.

– Men hva om de som leder en slik verdensregjering griper sjansen og ”tar en Adolf”, spør jeg. Hvem skal da kunne hjelpe oss denne gangen? Mannen i månen? En så formidabel makt vil vel lett kunne trigge menneskets mørkeste sider?

– Hva er alternativet? Hundrevis av uregjerlige nasjoner i atomalderen? 1900-tallet viste oss med all tydelighet hva selv det såkalte siviliserte vesten avstedkom med tapstall i hundremillionersklassen. Globalismen er det siste og eneste fredsvirkemiddelet vi har tilbake i verktøykassen. Makt nok til å tvinge nasjonene til å oppgi sine historisk betingede privilegier bare MÅ på plass. Om ikke kan vi bare lene oss tilbake og vente på den endelige nedtellingen. Og da vil tilfeldige grenser og pæeng på bok fortone seg som totalt bagatellmessig, avslutter vår globale nabo.

Selv om min ellers presumptivt oppegående nabo neppe er å finne i Resetts abonnementsregister, vil han temmelig sikkert bla opp denne. Intelligente kommentarer og velfunderte motsvar tør derfor være eneste gjennomtrengbare virkemiddel.

