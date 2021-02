annonse

annonse

Jobber du for NRK kan du «hatprate» om Israel og jøder uten at det får konsekvenser. Mellomlederen din kaller det et sleivspark mens toppsjefen som sedvanlig er musestille.

Det er en kjent lederstrategi å sitte stille i båten til vannet stilner. Men hvis bølgene utvikler seg vil kritikk om passiv aksept komme. Vaksine-Shaun provoserer, men blir ikke konstant utfordret av Twittervenstre og MSM. Det er som venstresiden og NRK synes ramsalt kritikk av Israel, en kritikk som i hvert fall grenser mot hatprat mot en folkegruppe, bare er på sin plass. Stillheten på nrk.no etterpå taler sitt eget språk.

Shaun Henrik Matheson – nå mer kjent enn noensinne etter sin vaksinerant mot Israel på NRK P3 – synes å ha en torn i siden til noen religioner. «Religionsfriheten kan brenne i helvete», er et kapittel i et tidligere radioprogram. Matheson, eller sauen Shaun som han nå kalles av mange, har kalt Resett en mørkebrun ekstrem høyre-nettside, og i to år ledet radioprogrammet «Trump vs. the world», senere podkasten «Trump mot verden».

annonse

Les også: Sterke reaksjoner etter antisemittisk NRK-innslag – Mener programleder bør miste jobben

Shaun blir på en måte sendt ut for å personlig fronte hva NRKs ledelse egentlig mener. Om de ikke hadde vært enig i Shauns uttalelser om religioner, Israel, Trump, Resett og annet «grums», så hadde de ikke latt ham holde på i så mange år. Og om de ikke fulgte helt med før, ikke visste alt hva han lirte av seg, så vet de det nå. Men det får ingen konsekvenser. NRK synes det er en bagatell det Shaun har sagt på rikskanalen.

Shaun kom med en keitete beklagelse på sin sending onsdag 3. februar. Han hadde visst ikke ment det han satt og bablet om i over to minutter. Dette er sendinger han får betalt for å forberede seg til. Hva er verst: At han bare improviserer, eller at ranten allerede var nedskrevet i et manus? NRK kaller innslaget et sleivspark. Vi får se hvor mange klager som kommer inn til Kringkastingsrådet og om NRK i det hele tatt bryr seg om det. Elin Ørjasæter forlot rådet etter klagestormen om Fatens hijabbruk for noen år siden.

annonse

Hvor er NRKs ledelse?

Charlo Halvorsen, Shauns nærmeste sjef og Kristin Halvorsens ektemann, kalte det et sleivspark og formidler en «forståelse» for offer og ikke minst – i kjent SV-stil – for den skyldige, Shaun. Hvor er Thor Gjermund Eriksen? Hvor er uttalelsene og refsen fra øverste hold? 3,2 millioner i året-Eriksen, en gammel SV-er, må være den best gjemte hemmeligheten av alle toppsjefer i NRKs historie. Fra før er Norge vant med personligheter som Bjartmar Gjerde og den knusktørre sitatkongen Einar Førde. Ap begge to, som også Eriksen måtte bekjenne seg til for å få jobben. Men de var dog av en langt bedre årgang.

Det kommer ingenting fra Eriksen. Vi vet fra før at han er dypt moralsk på sitt vis, og har en subjektiv holdning til journalistikk. Noe er bare rett, og noe er bare galt. Sort/hvitt som før Bjartmar. Dette har han sagt om Trump. At Shaun i flere år har langet ut mot Trump på statskanalen, er neppe noe som har irritert Eriksen. Shaun har imidlertid en kvalitet Eriksen ikke har – han våger si alt det rare som er inne i hodet sitt. Nå må Kringkastingsrådet ta stilling til om NRK har gått over streken. Det er allerede sendt flere politianmeldelser mot sendingen begrunnet i «hatpratparagrafen» – straffelovens § 185.

NRK fjerner bevis

NRK, med en nesten musestille ledelse, bekrefter at oppstyret rundt «Hvorfor Israel er så rævva» ikke er så farlig for dem, så lenge det mest er jøder og høyresiden som reagerer. Det var ingen artikler på nrk.no om saken onsdag kveld, 3. februar. Det de derimot har gjort er å fjerne fra YouTube klippet der Shaun ranter. NRK krever opphavsretten sin. Slik jobber NRKs millionlønte ledere. I det stille.

Shaun mer enn insinuerte at han ønsket mennesker i Israel en tilværelse uten vaksine som virker, altså en potensiell død, for det er slik NRK daglig tolker vaksinens betydning. Da må det kalles hatprat rettet mot et folkeslag, jøder. Resten av ranten beveger seg i et grenseland, men kan tolkes som at en løs kanon kommer med ensidig kritikk mot staten Israel. Det Shauns stammende og springende talemåter på radioen bekrefter er hva mange likevel så og si visste: At i NRK er det å beskytte islam gjennom å kritisere jødedommen og kristendommen et prioritert område der de utsendte og frittalende skal vernes og unnskyldes av ledelsen.

annonse

Les også: MIFF anmelder NRK-programleder for hatytringer



Sosialister og NRK tror kanskje at verden er sort/hvitt? Rasist eller antirasist. Pro Israel eller pro Palestina. For eller imot Trump. At det finnes gråsoner og et enormt komplekst virkningsrom mellom ytterpunkter synes det ikke å være videre forståelse for. Kanskje har NRK ikke ansatte med innsikt nok til å behandle temaene med dybde og respekt? Eller er ansatte i NRK så redd for hva alle andre skal si, at de vegrer seg mot å ta hele hjernen i bruk når de skal uttaler seg?

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474