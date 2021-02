annonse

Representantens hus tok torsdag enestående skritt for å fjerne konspirasjonsteoretiker Marjorie Taylor Greene fra sitt en engasjement i to Kongress-komitéer.

Fox News melder at Representantenes hus stemte for å fjerne Greene fra hennes engasjement i utdannings- og budsjettkomitéene, grunnet hennes «støtte til vold og konspirasjonsteorier på sosiale medier», før hun ble valgt inn i Kongressen i november.

Med 230 stemmer for og 199 imot, stemte alle demokratene – samt 11 republikanere som brøt med egne rekker – for å fjerne Greene fra komitéene.

Tyranni

Greene sa til journalister utenfor Capitol Hill fredag at hun følte seg «fri» etter avgjørelsen, og la til at hennes konservative stemme uansett ikke ville ha blitt hørt under Demokratenes «tyrannisk kontrollerte regjering.»

– Jeg føler meg fri, fordi du vet hva som skjer i disse komitéene … Vi har i utgangspunktet en tyrannisk kontrollert regjering akkurat nå, sa Greene og fortsatte:

– Jeg har det bra med å bli sparket ut av komitéene mine, fordi det ville vært bortkastet tid. Så nå har jeg mye fritid fremover.

Trumps parti

Greene, som representerer erkekonservative Nordvest-Georgia og er en høylytt Trump-støttespiller, erkjente likevel at Representantenes hus hadde «fratatt [folket i] distriktet hennes stemmen deres».

Men Greene sa at hun ville fortsette å kjempe for Trump-politikk i Kongressen og ville ha mer tid til å spre «America Først»-budskapet over hele USA.

– Republikanske velgere støtter ham fortsatt. Partiet er hans. Det tilhører ingen andre, sa Greene om Trump.

Unnskylder

Greene uttrykte også lettelse for å ha holdt en tale på gulvet i Huset torsdag, hvor hun sa at hun angret på tidligere kommentarer hun hadde gjort til støtte for QAnon og andre konspirasjonsteorier:

– Jeg fikk si hva jeg hadde gjort galt. Og dere vet hvor frigjørende det er. Jeg tuller ikke. Jeg føler meg seriøst velsignet av Gud, fordi jeg fikk gjøre det på en verdensscene. Jeg fikk si: «Jeg sa ting galt. Jeg trodde ting som var galt».

Unnskylder ikke

Greene ble også presset på hvorfor hun ikke hadde unnskyldt seg for å ha støttet oppmuntring til vold mot demokratiske ledere. Hun nektet å svare på disse spørsmålene og spurte heller en CNN-reporter:

– Si meg, har du beklaget for konspirasjonsløgnen om en russisk sammensvergelse?

Angrepet på kongressbygningen

Greene sa avslutningsvis at verken hun eller Trump er ansvarlige for det voldelige angrepet på kongressbygningen 6. januar, og kalte den kommende riksrettssaken for et «sirkus».

– Ansvaret faller helt på de som invaderte Capitol Hill, sa hun.

