For første gang skal tunge amerikanske B1-bombefly operere fra norsk jord. Det handler om å avskrekke Russland.

«For the first time in Norway», skriver det amerikanske militærets øverste ledelse for Europa i det Klassekampen omtaler som en «entusiastisk pressemelding». Fire B1-fly og to hundre amerikanske soldater skal være stasjonert på Ørlandet luftbase den neste måneden.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ønsker økt alliert aktivitet i nordområdene velkommen.

– Det at Nato og våre allierte har større aktivitet i våre nærområder, er et gode. Regjeringen har lenge jobbet for at Nato skal vende tilbake til sitt opprinnelige oppdrag, sier han.

– Å beskytte oss mot russerne? spør Klassekampen.

– Å forsvare Nato-landene og sikre gode kommunikasjons- og forsyningslinjer over Atlanterhavet, sier Bakke-Jensen.

Rødt og SV er negative, men det avfeier forsvarsministeren.

– Det er viktig å ha i bakhodet at Rødt og SV er motstandere av Nato og imot alt militært samarbeid med USA. At bombeflyene trener her, innebærer et stort element av beroligelse overfor vår nabo i øst all den tid vi påvirker hvor det flys og kan legge inn norske selvpålagte restriksjoner i planleggingen, sier han.

– Svære amerikanske bombefly i Norge bidrar til beroligelse? Er ikke dette orwellsk nytale?

– Nå høres du ut som Moxnes når han taler på torget. Disse flyene kunne gått fra en base i England uten at vi hadde hatt noe påvirkning på oppdraget. Når vi deltar aktivt, kan vi legge inn beroligende elementer. Dette er viktig for godt naboskap. Åpenhet, god varsling og å sørge for at flyene ikke flyr for nær russisk luftrom, sier Jensen.

