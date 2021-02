annonse

PST har tatt ut tiltale mot kvinnen etter straffelovens bestemmelse om ulovlig deltakelse i en terrororganisasjon.

Kvinnen ble pågrepet da hun landet i Norge for et drøyt år siden, og har vært siktet for terrordeltakelse siden.

Kvinnen, som heter Sumaira Ghafoor (30), har to barn. Et av barnas angivelig alvorlige helsetilstand ble brukt som argument da norske myndigheter hentet henne ut av al-Hol-Leiren i Syria i januar i fjor.

Relativt lite er kjent om bakgrunnen til kvinnen, men hun studerte i en periode på Høgskolen i Oslo, hvor hun kom i kontakt med den bokstavtro og ultrakonservative gruppen Islam Net. Siden ble hun en del av det radikale islamistmiljøet og reiste sammen med Bastian Vasquez til Syria hvor hun skal ha sluttet seg til Al-Qaida-grupperingen Jabhat al-Nusra og senere Islamsk Stat (IS).

PST har sendt VG en pressemelding om saken. Der heter det:

«I straffesak mot kvinnen som ble hentet hjem av norske myndigheter fra Al Hol leiren i Syria sammen med sine to barn i januar 2020 har Det nasjonale statsadvokatembetet tatt ut tiltale mot henne for overtredelse av straffeloven (1902) § 147 d og straffeloven § 136 a. Anklagen går ut på at kvinnen skal ha deltatt i terrororganisasjonen ISIL fra juni 2013 til mars 2019.

VG gjengir også tiltalebeslutningen hvorgrunnlaget for tiltalen spesifisert som kvinnens ekteskap til tre ulike IS-krigere:

I perioden juni 2013 til mars 2019 i Syria, deltok hun i terrororganisasjonen ISIL. Etter at hun hadde reist fra Norge til Syria vinteren 2013 flyttet hun inn hos sin ektemann Bastian Vasquez som hun senere fikk et barn med. Vasquez var tilsluttet og hadde sverget troskap til ISIL, og han deltok i væpnede oppdrag for organisasjonen. Ved å passe på barnet deres og ta seg av ulike oppgaver i hjemmet la hun forholdene til rette for at Vasquez kunne ta aktivt del i kamphandlinger for ISIL. Under ekteskapet med Vasquez uttalte hun seg også positivt om ISIL og livet i Syria til kvinner i Norge med henblikk på å få disse til å gifte seg med fremmedkrigere i organisasjonen. Etter at Vasquez omkom i forbindelse med fremstilling av bomber for ISIL i april 2015 mottok hun økonomisk støtte fra organisasjonen en periode før hun senhøsten 2015 giftet seg og fikk barn med NN som også var tilknyttet ISIL, NN deltok aktivt i væpnede oppdrag for organisasjonen og han var i tillegg shariadommer i ISIL. Ved å passe på barnet deres og ta seg av ulike oppgaver i hjemmet la hun forholdene til rette for at NN kunne delta aktivt i kamp handlinger for ISIL. Etter at NN omkom i kamp for ISIL i mars 2017 giftet hun seg med en tredje kriger som også var tilknyttet ISIL og som var en venn av NN. I hele perioden frem til hun ble hentet ut av kurdiske styrker og brakt til Al Hol leiren oppholdt hun seg i ISIL-kontrollert område sammen med personer tilknyttet organisasjonen.

– Etterforskningen har basert seg på å få kartlagt hele hennes historie. Det har vært mange og lange avhør av henne, sier politiadvokat Line Nyvoll Nygaard til VG.

